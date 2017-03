Pijany potrącił matkę z wózkiem i uciekł

Policjanci ze Szczecinka odnaleźli 18-latka, który próbował ukrywać się po tym, jak potrącił młodą matkę z dzieckiem w wózku.

13 marca, na drodze gminnej w pobliżu miejscowości Górki, w gminie Barwice, mężczyzna kierujący Fordem Escortem, potrącił idącą poboczem 24-letnią kobietę prowadzącą wózek z 3-miesięcznym dzieckiem. Co gorsza, zamiast udzielić pomocy, uciekł z miejsca wypadku.

Po drodze jednak z jego auta wysiedli pasażerowie, którzy pieszo wrócili w miejsce potrącenia kobiety. Poszkodowana z urazem miednicy i obojczyka została przetransportowana do szpitala. Tam na obserwacji pozostało również jej trzymiesięczne dziecko. Natomiast 18-latek pozostawił samochód w miejscu zamieszkania i pieszo uciekł, próbując ukrywać się przed policją.

Funkcjonariuszom wystarczyły jednak dwie godziny, aby go odnaleźć. W chwili zatrzymania mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu miał - 0,3 promila w organizmie. Szybko też okazało się, że 18-latek jest poszukiwany w celu doprowadzenia go do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, z którego uciekł, a do tego nie posiada prawa jazdy.

Dzisiaj wszyscy zatrzymani zostaną przesłuchani. Zarzuty w sprawie najprawdopodobniej usłyszy 18-letni sprawca wypadku. Mężczyzna podejrzewany jest o spowodowanie wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu do czterech i pół roku pozbawiania wolności. Z uwagi na okoliczności i charakter zdarzenia Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku będzie wnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.