Pijany kierowca jechał 153 km/h

Ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 21-letni kierowca samochodu osobowego, zatrzymany do kontroli przez załogę nieoznakowanego radiowozu Inspekcji Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 2 w Białej Podlaskiej. Dalsze czynności z nietrzeźwym kierującym przejął patrol Policji, który uczestniczył w pościgu za uciekającym piratem drogowym.

Kilka dni temu ok. godz. 9:33 podczas prowadzenia działań w ramach nadzoru nad ruchem drogowym na drodze krajowej nr 2, na terenie powiatu bielskiego, inspektorzy z Delegatury Wschodniej GITD zwrócili uwagę na samochód osobowy marki Renault. Kierujący tym pojazdem z dużą prędkością wyprzedził nieoznakowany radiowóz i kilka innych samochodów.



Inspektorzy podjęli próbę dokonania pomiaru prędkości. Pojazd ten poruszał się z prędkością 153 km/h na odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h. Przekroczył zatem dozwoloną prędkość o 63 km/h. Inspektorzy postanowili zatrzymać auto do kontroli drogowej. Kierujący ignorował sygnały świetlno-dźwiękowe i kontynuował jazdę w kierunku Białej Podlaskiej. Do pościgu włączył się również patrol Policji, który stał przy trasie. Kierujący pojazdem, który nie zatrzymał się do kontroli, po przejechaniu ok. 200 metrów, podczas próby manewru skrętu w lewo, uderzył w znak drogowy. Chwilę po tym inspektorzy ITD, wraz policjantami, zablokowali drogę ucieczki i zatrzymali kierującego.

W trakcie kontroli kierujący przyznał, że spożywał alkohol przed rozpoczęciem jazdy. Kontrola trzeźwości 21-letniego mężczyzny, przeprowadzona przez jednego z policjantów, wykazała ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Dalsze czynności z nietrzeźwym kierującym przejęli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.