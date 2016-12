Otworzono kolejny odcinek drogi S8

15-km odcinek trasy S8 Białystok Warszawa od obwodnicy Zambrowa do Mężenina oddano w czwartek do użytku. Budowa kosztowała 434,8 mln zł. To trzeci gotowy podlaski fragment tej jednej z kluczowych dróg w regionie.

Droga S8

W uroczystościach wzięli m.in. udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, wiceminister rozwoju Witold Słowik oraz dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk.

Krzysztof Kondraciuk mówił dziennikarzom, że to bardzo potrzebna inwestycja. Dodał, że cała trasa Białystok-Warszawa jest istotna i oczekiwana przez mieszkańców, ale też przez kierowców jadących tranzytem tą trasą. "Cała doga S8, która jest przebudowywana do parametrów drogi ekspresowej jest bardzo istotna i ważna" - podkreślił dyrektor GDDKiA.

Prace na oddanym do użytku odcinku trwały od września 2014 r. Inwestycję zrealizowała włoska firma Astaldi. Od istniejącej już wcześniej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa powstała dwujezdniowa droga ekspresowa biegnąca przez gminy Kołaki Kościelne i Rutki. Droga omija również miejscowość Mężenin. Na trasie powstało m.in. 15 różnych obiektów inżynierskich - poinformował rzecznik białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rafał Malinowski.

"Drogę oddajemy do użytku przed zakończeniem wszystkich robót" - dodaje Malinowski. Na razie obowiązuje więc tam ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę i tak ma być jeszcze przez kilka najbliższych tygodni.

Ministerstwo Rozwoju podkreśliło w komunikacie, że droga S8 Wrocław-Warszawa-Białystok pełni "kluczową rolę" dla transportu krajowego i międzynarodowego - jest połączeniem tranzytowym pomiędzy Polską, Litwą i Białorusią.

Zrealizowana inwestycja była sfinansowana z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Cytowany w komunikacie wiceminister Słowik podaje, że w 2017 r. będzie oddany do użytku kolejny odcinek S8 - od Mężenina do Jeżewa.

Dotychczas w Podlaskiem na trasie S8 Białystok-Warszawa gotowy był 23-km odcinek Białystok-Jeżewo oraz 11-km obwodnica Zambrowa. Trwają prace na kilku innych odcinkach S8 zarówno w województwie podlaskim jak i mazowieckim. Łączna wartość tych inwestycji przekracza 2 mld zł - informowała wcześniej GDDKiA w Białymstoku.

W Podlaskiem trwają prace od granicy województw mazowieckiego i podlaskiego do istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa (15 km - 454,9 mln zł), oraz od Mężenina do Jeżewa (14 km - 440,7 mln zł). Łącznie cały podlaski odcinek S8 Warszawa-Białystok ma ok. 45km.

Trwają też prace na mazowieckich odcinkach: Wyszków-Poręba (13 km, wartość umowy 334,7 mln zł), Poręba - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej (16 km - 404,4 mln zł) oraz od tej obwodnicy do granicy z województwem podlaskim (9,4 km drogi, wartość kontraktu 248,8 mln zł).