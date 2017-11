Osiem osób w BMW. 18-latek jechał w bagażniku. Spłonął. Kierowcy grozi 8 lat więzienia

Tragedia w Swarzędzu (wielkopolskie). W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę zginął 18-latek przewożony w bagażniku.

Auto stanęło w płomieniach. Siedem osób zdążyło opuścić pojazd, jedna została w bagażniku

W BMW E39 jechało w sumie osiem osób. Siedmiu młodym ludziom (to de facto nastolatkowie, wracali z Poznania do domu w Swarzędzu. Wszyscy bawili się wcześniej na imprezach. Najmłodszy z pasażerów ma lat 16) udało się ewakuować z płonącego samochodu. Zaraz po uderzeniu auta w barierki uciekli pozostawiając w zamkniętym bagażniku swojego kolegę.

Według wstępnych informacji za kierownicą siedział również 18-latek. Nie ma prawa jazdy! Był pijany (miał promil alkoholu we krwi). Do sądu trafił już wniosek o tymczasowy areszt. 18-latkowi grozi do 8 lat więzienia.