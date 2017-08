O mało nie potrącił pieszej. Na chodniku!

Dzięki nagraniu nadesłanemu przez jednego z kierowców przemyscy policjanci ustalili tożsamość i ukarali pirata drogowego.

Zdjęcie Kierowca ominął samochód jadąc po chodniku i o mało nie potrącił pieszej /

Analiza nagrań z monitoringu i filmów przesyłanych do komend, a także zamieszczanych w internecie to metoda by przeciwdziałać agresywnym zachowaniom na drogach. Coraz częściej funkcjonariusze policji korzystają z nagrań przesłanych przez innych kierujących.

Reklama

Do tego zdarzenia doszło na jednej z ulic Przemyśla. Mężczyzna kierujący jeepem nie ustąpił pierwszeństwa pieszej przechodzącej przez oznakowane przejście. Jadąc wzdłuż po chodniku ominął inny pojazd, który w tym czasie przepuszczał pieszą. Kierowca jeepa odjechał, ale zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu wideo przez innego kierującego i przesłane policjantom.

Funkcjonariusze ustalili tożsamość kierowcy jeepa. Okazał się nim 22-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Mężczyzna został ukarany dwoma mandatami (za jazdę po chodniku i za nieustąpienie pierwszeństwa pieszej na przejściu) na łączną kwotę 750 zł, a także 10 punktami karnymi.