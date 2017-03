Noworodek się dusił, pomogli policjanci

Policjanci z poznańskiej drogówki podczas służby wykonali niecodzienny pilotaż - umożliwili rodzicom z kilkudniowym, duszącym się dzieckiem dotarcie do szpitala.

Zdjęcie Policjanci na sygnale utorowali drogę do szpitala (fot. ilustracyjne) /Mariusz Grzelak /Reporter

Do zdarzenia doszło 13 marca br. około godziny 17:00 na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, a Krzywoustego w Poznaniu. Wówczas do policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - sierż. Patryka Wiśniewskiego oraz post. Moniki Mrówczyńskiej, których przeprowadzali kontrolę drogową podjechał mężczyzna. Zdenerwowany poprosił funkcjonariuszy o pilną pomoc w bezpiecznym i szybkim dotarciu do szpitala gdyż jego kilkudniowe dziecko, które przewoził zaczęło się dusić.

Policjanci włączyli sygnały dźwiękowe i pilotowali kierowcę Audi do szpitala przy ul. Szwajcarskiej. Na miejscu po kilku minutach tata maleństwa podziękował policjantom za okazaną pomoc i powiedział im, że zdążyli na czas, a dziecko jest już pod opieką lekarzy.