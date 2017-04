Nacieszył się prawem jazdy cztery miesiące

Pięć uszkodzonych aut to skutki zdarzenia drogowego do jakiego doszło Łukowie. Kierujący samochodem marki BMW, 18-latek uderzył w tył samochodu marki Suzuki, co spowodowało tzw. "efekt domina".

Zdjęcie Kierowca BMW uderza w Suzuki Baleno... /

W kolizji w sumie uczestniczyło aż pięć pojazdów. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że na drodze odbywał się duży ruch pojazdów, auta jechały z niewielką prędkością, chwilami zatrzymywały się na jezdni i stały w korku.



Reklama

Kierujący samochodem marki BMW 18-latek, dojeżdżając do takiego zatoru, nie obserwował dokładnie drogi, nie uwzględnił warunków w jakich odbywał się ruch pojazdów i przejeżdżając przez skrzyżowanie uderzył w tył Suzuki Baleno, które następnie uderzyło w znajdującą się przed nim Skodę Fabia. Ten samochód uderzył w tył kolejnej Skody Fabia, z kolei ta uderzyła w Mercedesa klasy C. Kierowca tego ostatniego samochodu został uderzony lekko i zdołał wyhamować przez stojącą przed nim lawetą.



Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Na szczęście żadna z osób biorących udział w zdarzeniu nie doznała obrażeń ciała, ucierpiały tylko samochody.

Zdjęcie ... a dalej już poszło... /

Policjanci ustalili też, że młody mężczyzna otrzymał prawo jazdy pod koniec stycznia, teraz funkcjonariusze zatrzymali mu uprawnienia. Wkrótce jego sprawa będzie miała swój finał w Sądzie. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi mu wysoka grzywna i zakaz kierowania pojazdami na okres do 3 lat.