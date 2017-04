Miliard złotych z Unii na drogi w polskich miastach

Ponad 1 mld zł z UE na inwestycje drogowe otrzyma siedem miast: Katowice, Wrocław, Bielsko-Biała, Gdańsk, Konin, Toruń i Piotrków Trybunalski - poinformował w środę w Centrum Unijnych Projektów Transportowych wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Zdjęcie Remont ulicy w Gdańsku /Marek Michalak /East News

Całkowita wartość projektów to 1,2 mld zł.

Reklama

"Biorąc pod uwagę ostatnio zawarte umowy, będziemy mieli już podpisane 22 umowy o wartości projektów 2,8 mld zł, w tym dofinansowanie unijne 2,1 mld zł. Pozostanie nam jeszcze pięć umów do podpisania, gdzie kwota wsparcia środków unijnych wynosi 1,4 mld zł" - powiedział Słowik.

"Łącznie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko konkursu 4.2 miasta otrzymają niebagatelną kwotę dofinansowania wynoszącą 3,5 mld zł" - dodał.

Słowik wyjaśnił, że miasta otrzymały dofinansowanie na budowę dróg poza siecią TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). Inwestycje mają odciążyć centra miast od nadmiernego ruchu i skomunikować je z krajową siecią dróg.

W środę Katowice podpisały umowę na dofinansowanie dwóch projektów na prawie 450 mln zł, Wrocław - na ponad 233 mln zł, Bielsko-Biała - na 126 mln zł. Unijne wsparcie dla Gdańska sięgnie 117,7 mln zł, dla Konina będzie to 47,8 mln zł. Toruń otrzyma dofinansowanie w wysokości 22,2 mln zł, a Piotrków Trybunalski - 3,7 mln zł.

Pierwszy projekt, na który Katowice dostały dofinansowanie, to rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej w Katowicach. Wartość całkowita tego projektu to 400 mln zł, a dofinansowanie sięga 338,3 mln zł. Dzięki tej inwestycji zostaną rozbudowane dwa odcinki dróg krajowych o łącznej długości 3,62 km, stanowiące dojazd do autostarty A4.

Drugi projekt, jaki zostanie dofinansowany w Katowicach, to kolejny etap rozbudowy drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. Wartość tego projektu to 132,8 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 111,4 mln zł. Droga krajowa nr 81 będzie dwujezdniowa, powstanie też dwupoziomowy węzeł drogowy.

Wrocław otrzyma dofinansowanie na usprawnienie funkcjonowania systemu transportowego w zachodniej części miasta poprzez skierowanie ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 94 na trasę omijającą osiedle Leśnica. Całkowita wartość projektu to 296,6 mln zł, a dofinansowanie z UE sięgnie 233,4 mln zł.

Bielsko-Biała chce poprawić płynność ruchu na drodze krajowej nr 52, w kierunku województwa małopolskiego. Wartość całkowita projektu to 151,3 mln zł, z czego 126,1 mln zł stanowić będzie pomoc unijna.

Gdańsk na inwestycje drogowe zamierza wydać 138,5 mln zł, z czego 117,7 mln zł z UE. Pozwoli to przedłużyć linię kolejową 250 do Pruszcza Gdańskiego.

Konin za 56,4 mln zł, w tym 47,8 mln zł z UE, przebuduje skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Kolską. W ramach inwestycji przewidziano też budowę ciągu pieszo-rowerowego.

W Toruniu przebudowany zostanie układ drogowy na pl. Bp. Chrapka. Wartość całkowita tego zadania to 26,3 mln zł, z czego 22,2 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z UE. Projekt poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.

W Piotrkowie Trybunalskim rozbudowane zostaną Rondo Sulejowskie i przyległe ulice. Wartość całkowita to 4,7 mln zł, a dofinansowanie z UE to 3,7 mln zł.

W komunikacie dodano, że Urząd Transportu Kolejowego dostanie pieniądze z UE na kampanię Kolejowe ABC skierowaną do dzieci w wieku 4-12 lat. Wartość dofinansowania to 23,5 mln zł, którego wartość całkowita to 27,6 mln zł. Z kampanii dzieci mają dowiedzieć się o zasadach bezpieczeństwa i odpowiedzialnym zachowaniu na stacjach, przystankach i przejazdach kolejowych.