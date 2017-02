Koniec ze śniegiem sypiącym się z tirów!

Zimą policjanci ruchu drogowego przywiązują dużą wagę do kwestii odśnieżenia samochodu. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o światła czy szybę, zapewniającą odpowiednią widoczność kierowcy.

Zdjęcie Rusztowanie do odśnieżania ciężarówek / Truckers Life /

Zgodnie z art. 66.1 Ustawy prawo o ruchu drogowym "każdy pojazd uczestniczący w ruchu musi być utrzymany w takim stanie, by korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie narażało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkody."

Właśnie z tego względu tak ważne jest odśnieżenie maski czy dachu samochodu. Odrywający się z nich lód może powodować poważne zagrożenia dla innych uczestników.

Sprawa mocno się jednak komplikuje w przypadku samochodów ciężarowych, zwanych potocznie "tirami". Do odśnieżenie mierzącego 17 metrów zestawu nie wystarczy "szczotka na kiju". Powierzchnia dachu naczepy ma kilkadziesiąt metrów kwadratowych, problem sprawia też sama wysokość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - by pracować na wysokościach powyżej 4 m - potrzebne są specjalne uprawnienia. W Polsce nie ma też wyspecjalizowanych punktów, w których kierowcy - w bezpiecznych warunkach - mogliby się podjąć odśnieżania pojazdu. Wkrótce może się to jednak zmienić.

Z pomocą przychodzi - znana m.in z budowania przeznaczonych dla "trakerów", siłowni na świeżym powietrzu - organizacja Truckers Life, która - wspólnie z Polską Unią Transportu oraz Związkiem Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" zainicjowała kampanię społeczną "odsnieztrucka.pl."

Jak donosi branżowy serwis "40ton.net" na polskich stacjach benzynowych pojawią się wkrótce specjalne rampy przeznaczone do odśnieżania ciężarówek. Pierwszy tego typu obiekt stanął właśnie na stacji BP w przy DK nr 19 w województwie podkarpackim. Instalację ufundował producent ramp - firma Krause Systems Sp. z o.o. ze Świdnicy znana, m.in. ze sponsorowania rajdu Elmot.

Organizatorzy akcji chcą nagłośnić problem i zainteresować nim potencjalnych inwestorów. Długofalowym celem tej inicjatywy jest wyposażenie w rampy do odśnieżania ciężarówek wszystkich Miejsc Obsługi Podróżnych w Polsce.