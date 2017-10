Kompletnie pijany prowadził autobus

Blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca autobusu należącego do polskiego przewoźnika, którym wykonywano regularny przewóz osób.

Zdjęcie Kierowca autobusu miał 2,4 promile alkoholu /ITD

4 października inspektorzy ITD zatrzymali w miejscowości Marysin autobus, którym wykonywano przewóz regularny osób na trasie Kałuszyn-Koszewnica-Kałuszyn. W pojeździe tym znajdowały się m.in. dzieci ze szkoły podstawowej w Kałuszynie.



Podczas kontroli okazało się, że kierowca jest najpewniej pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 2,39 promila w wydychanym powietrzu. Po 15 minutach przeprowadzono ponowne badanie i uzyskano wynik 2,24 promila.



Nietrzeźwy kierujący został przekazany policji. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.



Tego dnia mazowieccy inspektorzy prowadzili akcję wzmożonych kontroli pojazdów wykonujących przewóz osób na terenie całego województwa. Skontrolowali w sumie 120 autobusów i autokarów. Nałożyli jeden mandat karny na kierującego, zatrzymali 13 dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu złego stanu technicznego, m.in. za usterki układu kierowniczego, awarie układu hamulcowego, nadmierne zużycie opon, wycieki płynów eksploatacyjnych i niesprawne oświetlenie. Z powodu złego stanu technicznego, który stwarzał zagrożenie dla pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego, nie dopuszczono do dalszej jazdy 9 pojazdów. Ponadto inspektorzy wszczęli wobec przewoźników 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych za naruszenia, dotyczące przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy i brak legalizacji tachografu.