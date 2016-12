Kolejny odcinek drogi łączącej Warszawę z Lublinem

Wojewoda lubelski wydał pozwolenie na budowę 13,2 km drogi ekspresowej S17 między Lublinem a Warszawą na odcinku Kurów-Skrudki. To fragment z prawie 100 km tej drogi, której budowa ma kosztować 3,2 mld zł i zakończyć się w 2019 r.

Zdjęcie Droga S17 /Marek Jabłoński /East News

"Wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Skrudki do istniejącego już węzła Kurów Zachód. Tym samym decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace" - poinformował rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.

Budowa prawie 100 km brakującej drogi ekspresowej S17 między Lublinem a Warszawą podzielona została na siedem odcinków. Chodzi o trasę od Kurowa do obwodnicy Garwolina oraz od Garwolina do węzła Lubelska pod Warszawą.

W urzędach wojewódzkich - lubelskim i mazowieckim - toczą się postępowania na wydanie ZRID dotyczące kolejnych trzech odcinków. Na pozwolenie lubelskiego wojewody czeka wykonawca odcinka S17 od granicy województw do węzła Skrudki, a na pozwolenie wojewody mazowieckiego wykonawcy odcinków: od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw oraz od końca obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina.

Jeśli ZRID-y dotyczące tych odcinków wydane zostaną w okresie zimowym, wykonawcy będą mogli wejść na teren budowy już w marcu przyszłego roku (zimą prace budowlane nie są prowadzone).

Poszczególne odcinki drogi S-17 wybudują różni wykonawcy wyłonieni w przetargach. 13,2 km drogi między węzłami Kurów i Skrudki buduje firma Mota Engil Central Europe (za 270,8 mln zł), zaś kolejny odcinek o długości 20,2 km - od węzła Skrudki do granicy województw - firma PORR Polska Infrastructure (koszt - 608,8 mln zł).

Wykonawcą trzech odcinków na terenie woj. mazowieckiego - 13 km od granicy województw do Gończyc (313,6 mln zł); 12,2 km od obwodnicy Gończyc do obwodnicy Garwolina (288,5 mln zł); 13 km drogi od obwodnicy Garwolina do obwodnicy Kołbieli (blisko 290 mln zł) - jest spółka Budimex.

Pozostałe odcinki na terenie woj. mazowieckiego - 8,7 km obwodnicy Kołbieli (ok. 225,5 mln zł) i 15,2 km od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (370,5 mln zł) - wybuduje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe.

Inwestycja jest realizowana w trybie +projektuj i buduj+, co oznacza, że wykonawca ma opracować dokumentację projektową, uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji i wybudować drogę. Przed oddaniem trasy dla ruchu musi uzyskać decyzję o dopuszczeniu do użytkowania drogi.

Nawierzchnia drogi ekspresowej nr 17 wykonana będzie w technologii betonu cementowego. Wszyscy wyłonieni w przetargach wykonawcy zadeklarowali wybudowanie tras w ciągu 34 miesięcy (do czasu nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Jeśli plany te zostaną zrealizowane i nie będzie opóźnień, to 95,5 km trasy od Kurowa do węzła Lubelska będzie oddana do użytku w 2019 r.

Po udostępnieniu trasy dla kierowców przejechanie 150 km drogi z Lublina do węzła Lubelska (który ma połączyć wschodnią i południową obwodnicę Warszawy) może zająć niecałe półtorej godziny.

W latach 2011 - 2014 r. zbudowano już 67 km drogi ekspresowej S17 na odcinku od Kurowa do miejscowości Piaski (Lubelskie) wraz z obwodnicą Lublina. Budowa tego fragmentu S17 pochłonęła 3,3 mld zł, z czego 2,2 mld zł stanowiło dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko.