Kierowca wjechał na chodnik i potrącił pieszą

Ostródzcy policjanci interweniowali w sprawie potrącenia 40-letniej kobiety przez kierowcę mercedesa. Na szczęście skończyło się tylko na ogólnych potłuczeniach.

Zdjęcie Do potrącenia doszło na chodniku / Bezpieczeństwo Uwaga. Lepiej nie wpuszczać pieszych na przejście!

Do zdarzenie doszło w środowy poranek. Dyżurny ostródzkiej komendy policji został powiadomiony o wypadku, do którego doszło na ul. Słowackiego w okolicy dworca.



Policjanci, którzy przyjechali we wskazane miejsce ustalili, że kierujący mercedesem nie dostosował prędkości do warunków drogowych. W efekcie nie zdążył wyhamować przed poprzedzającym go autem, które zaczęło skręcać w lewo. Aby uniknąć zderzenia z tym samochodem, kierujący mercedesem zjechał na lewy pas jezdni, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik. Efektem tego było potrącenie idącej tym chodnikiem pieszej.



Pokrzywdzona 40-letnia mieszkanka miasta z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Na szczęście skończyło się tylko na ogólnych potłuczeniach. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.



Będący na miejscu zdarzenia policjanci za rażące naruszenie przepisów w bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zatrzymali 42-latkowi prawo jazdy. Wkrótce jego sprawą zajmie się sąd, który orzeknie czy zatrzymanie prawa jazdy było zasadne, a jeśli tak - na jak długo kierowca powinien odpocząć od prowadzenia.