Kierowca BMW w wyniku wypadku znalazł się... w bagażniku

Patrząc na zdjęcia rozbitego samochodu aż trudno uwierzyć, że kierowca mógł przeżyć ten wypadek.

Zdjęcie Rozbite BMW / fot. OSP Lubiszyn /

23 kwietnia, na drodze krajowej 130, nieopodal miejscowości Łąkomin, doszło do poważnego wypadku. 28-letni kierowca BMW serii 3 utracił panowanie nad samochodem i wypadł z drogi, wpadając w drzewa.

Siła uderzenia była na tyle duża, że kilka drzew zostało ściętych, a kierujący autem znalazł się w bagażniku. Jego miejsce za kierownicą zajęło natomiast... drzewo.



Patrząc na zdjęcia z miejsca wypadku można śmiało powiedzieć, że to prawdziwy cud, iż kierowcy udało się przeżyć. Trafił on jednak do szpitala w stanie ciężkim.

To niestety niejedyny taki wypadek i to z młodym człowiekiem za kierownicą BMW w roli głównej.





