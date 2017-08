Jest pozwolenie na budowę kolejnego odcinka S19

Pozwolenie na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S17 Lublin-Warszawa wydał wojewoda mazowiecki. Chodzi o 13-km fragment trasy w Mazowieckiem - między planowaną obwodnicą Kołbieli i obwodnicą Garwolina.

Zdjęcie . /Stanisław Kowalczuk /East News

Jak poinformowała w czwartek rzecznik wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt obejmuje m.in. budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej i węzła drogowego "Lipówki" na skrzyżowaniu projektowanej drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 805 oraz przebudowę dróg powiatowych i gminnych. Ponadto, powstaną nowe wiadukty, kładki dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy i zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe. Inwestor wybuduje też system odwadniania i przepusty drogowe.

Budowa 95,5 km brakującej drogi ekspresowej między Lublinem a Warszawą podzielona została na siedem odcinków. W województwie mazowieckim znajduje się pięć odcinków. Wykonawcą trzech z nich jest spółka Budimex. Są to odcinki: 13 km od granicy województw do Gończyc (koszt 313,6 mln zł); 12,2 km od obwodnicy Gończyc do obwodnicy Garwolina (288,5 mln zł); 13 km drogi od obwodnicy Garwolina do obwodnicy Kołbieli (blisko 290 mln zł). Pozostałe dwa odcinki - licząca 8,7 km obwodnica Kołbieli za około 225,5 mln zł i 15,2 km od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska za 370,5 mln zł - wybuduje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. Brakujący 95 km odcinek drogi ekspresowej między Warszawą a Lublinem w całości ma być gotowy w 2019 r.