Fatalne wyniki kontroli podmiejskich autobusów

Zatrzymanie 11 dowodów rejestracyjnych i wydanie dwóch bezwzględnych zakazów dalszej jazdy - to skutek kontroli 30 autobusów podmiejskich, przeprowadzonej przez Inspekcję Transportu Drogowego w Bydgoszczy. We wszystkich pojazdach stwierdzono poważne usterki techniczne.

Zdjęcie ITD wzięła pod lupę podmiejskie autobusy /ITD

Wzmożone kontrole inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we współpracy z kolegami z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili w Bydgoszczy we wtorek. Zatrzymywane do kontroli autobusy były kierowane do trzech Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie przeprowadzono szczegółową weryfikację stanu technicznego.

Podczas kilkugodzinnych działań skontrolowano 30 autobusów. W 11 pojazdach inspektorzy stwierdzili usterki skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W dwóch przypadkach nieprawidłowości były na tyle poważne, że kierowcom zostały wydane bezwzględne zakazy dalszej jazdy.

Najczęściej inspektorzy ITD zatrzymywali dowody rejestracyjne autobusów z powodu nadmiernych różnic sił hamowania na poszczególnych osiach, wypracowania elementów układów kierowniczych i zawieszenia, wycieków płynów eksploatacyjnych, różnych rzeźb opon na kołach jednej osi oraz braku aktualnych badań technicznych.

W trakcie prowadzonych czynności kierujący zostali przebadani na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu - wszyscy byli trzeźwi.

GITD podkreśla, że kontrole stanu technicznego autobusów są jednym z jej priorytetowych zadań i są prowadzone regularnie na terenie całego kraju.