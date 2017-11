Dwukrotnie przekroczył prędkość i wpadł na ten sam patrol!

​Kierowca niesprawnej technicznie ciężarówki dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość na drodze krajowej i nie zastosował się do wydanego podczas pierwszej kontroli zakazu dalszej jazdy.

Zdjęcie Kierowca został zatrzymany dwukrotnie przez tę samą załogę /ITD

W miniony wtorek inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, poruszający się nieoznakowanym radiowozem, dokonali pomiaru prędkości pojazdu ciężarowego marki Renault na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Błonie (powiat warszawski-zachodni). W związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o 24 km/h w obszarze zabudowanym, pojazd ten został zatrzymany do kontroli drogowej.



W trakcie czynności inspektorzy stwierdzili, że ze względu na stan techniczny i brak przedniej tablicy rejestracyjnej samochód ten nie powinien poruszać się po drogach. W związku z tym inspektorzy zakazali kierującemu dalszej jazdy i zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. Ponadto kierowca został ukarany mandatami na łączną kwotę 300 zł oraz 5 pkt karnymi. Jednocześnie kierowca zobowiązał się wezwać lawetę i przeładować przewożony towar na inny samochód.



Godzinę później ta sama załoga patrolu ITD dokonywała pomiarów prędkości przy pomocy mobilnego fotoradaru w oddalonej od miejscowości Błonie o ok. 10 km miejscowości Ołtarzew. Jednym z pierwszych pojazdów, który przekroczył dopuszczalną prędkość, był już wcześniej kontrolowany pojazd ciężarowy. W związku z zarejestrowanym wykroczeniem, inspektorzy zatrzymali go ponownie. Kierującemu przypomniano o wydanym wcześniej zakazie dalszej jazdy i otrzymał kolejny mandat oraz dodatkowe punkty karne.

Zdjęcie M.in. z pwodu braku tablicy rejestracyjnej, pojazd w ogóle nie powinien jechać po drodze / ITD

Reklama

W wyniku dwóch kontroli przeprowadzonych przez inspektorów ITD kierowcy samochodu ciężarowego do konta zostanie przypisanych w sumie 10 pkt karnych i nałożono mandaty na łączną kwotę 1 000 zł.