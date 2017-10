Drogowi pracownicy walczą o swoje bezpieczeństwo

"Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie" - to hasło kampanii społecznej, której celem jest zmniejszenie liczby wypadków w miejscach robót drogowych. Kampania ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Kampanię realizuje firma FBSerwis S.A., pracująca m.in. przy utrzymaniu polskich dróg. Spółka poinformowała w środę w komunikacie, że jej głównym założeniem jest uświadomienie kierowcom, w jaki sposób ich kultura jazdy może wpływać na najbliższe otoczenie w ruchu drogowym. Powołując się na dane policji, podano, że na polskich drogach w 2016 roku doszło do 64 wypadków w miejscach robót drogowych lub mających oznakowanie tymczasowe. W czasie tych zdarzeń zginęło 11 osób, a 90 zostało rannych.

Kampania ma objąć trasy w rejonie Gdańska i ma potrwać do końca lutego 2018. Jednym z kluczowych elementów akcji ma być edukacja kierowców, np. ma być przygotowana seria poradników i instrukcji związanych z prawidłowym zachowaniem kierowców na drogach.

FBSerwis S.A. od stycznia 2016 r. na rzecz gdańskiego oddziału GDDKiA realizuje na odcinkach tras S6 (obwodnica Trójmiasta), S7 (Południowa Obwodnica Gdańska) i dróg krajowych 6, 7, 20 i 55 kontrakt całorocznego utrzymania dróg.

W ramach kampanii spółka przygotowała System Komunikacji o Pracach Interwencyjnych (SKOPI), który funkcjonuje w ramach aplikacji Yanosik. "Dzięki SKOPI, na ekranach telefonów wszystkich użytkowników aplikacji, którzy znajdą się w obszarze trwających prac interwencyjnych, będą wyświetlane odpowiednie komunikaty o tych pracach, zamieszczane na bieżąco przez pracowników FBSerwis" - czytamy w komunikacie.

"Pomimo prawidłowego zabezpieczania miejsc robót interwencyjnych rośnie liczba wypadków, także z udziałem naszych pracowników" - tłumaczy, cytowany w komunikacie, prezes spółki FBSerwis S.A., Artur Pielech. "Wraz z rozwojem sieci dróg, a w szczególności dróg najwyższych klas, ich użytkownicy przyzwyczajają się do jazdy z coraz większą prędkością. Zatem gdy na drodze krajowej czy ekspresowej nagle występuje znaczne ograniczenie prędkości, wynikające z prac utrzymaniowych lub interwencji, niektórym kierowcom nie przychodzi do głowy, by zdjąć nogę z gazu" - ocenił wiceprezes zarządu FBSerwis S.A., Grzegorz Cioch. Jego zdaniem "w Polsce występuje silna potrzeba zrealizowania tego typu kampanii".

FBSerwis S.A. jest polską firmą założoną przez Budimex SA i Ferrovial Services SA. Świadczy usługi w zakresie m.in. kompleksowego utrzymania infrastruktury. Realizuje kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie ponad 1300 km dróg krajowych i autostrad. (PAP)