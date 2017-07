Droga S8 w remoncie, uwaga na korki

Wakacje w pełni, a na drogach rozpoczynają się kolejne remonty. Po A2 tym razem przyszła kolej na drogę ekspresowa S8 z Warszawy do Wrocławia.

Zdjęcie Na drodze S8 trzeba spodziewać się utrudnień /Adam Nocon/REPORTER /

Drogowcy po raz kolejny uznali, że połowa lipca to najlepszy czas na prace remontowe i rozpoczęli dzisiaj remont na drodze ekspresowej S8. Naprawa dotyczy poboczy i skarp uszkodzonych przez ulewne deszcze. Robotami będzie objęty odcinek między węzłem Rzgów i węzłem Pabianice Południe po obu stronach jezdni, a także droga krajowa 91 na wysokości węzła Rzgów.



Myli się ten, kto spodziewa się prac prowadzonych w nocy. Ze względów bezpieczeństwa jest to niemożliwe, dlatego ciężki sprzęt i budowlańcy na drodze pojawiać się będą codziennie od 7 do 17.



W ramach napraw gwarancyjnych wymieniane i poprawiane będą też ekrany dźwiękochłonne. To na odcinku między węzłami Zduńska Wola Zachód i Sieradz Wschód na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia. W tym przypadku prace potrwają do środy 19 lipca w godzinach od 9 do 18.



Podczas prowadzenia prac remontowych budowlańcy zajmą prawy pas ruchu, a w miejscu robót będzie obowiązywało ograniczenie do 80 km/h.