Dramatyczne nagranie. Dziki wbiegły wprost pod koła

Jesień to czas migracji dzikich zwierząt. Często ich szlaki przecinają się z drogami po których poruszają się samochody. Przez to dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Często są one bardzo niebezpieczne, innym razem kończą się drobnymi uszkodzeniami pojazdu. Jedno z takich zdarzeń zarejestrowała kamera policyjnego radiowozu.

Zdjęcie Dziki wbiegły prosto pod koła /

Jak niewiele brakuje do nieszczęścia przekonał się przed kilkoma dniami mieszkaniec powiatu lubartowskiego (woj. lubelskie). Wieczorem jechał swoim volkswagenem do Lubartowa. Na wysokości miejscowości Nowodwór-Piaski nagle na drogę wybiegło stado dzików. Kierowca nie miała szans na reakcję i doszło do zderzenia.



Ponieważ prędkość samochodu nie była wysoka, a zwierzęta nie były duże, nikomu nic się nie stało. Dziki uciekły (chociaż nie wiadomo, czy wszystkie wyszły ze zderzenia bez szwanku), a samochód doznał jedynie niewielkiego uszkodzenia, które zostało naprawione na miejscu.

Przemieszczająca się zwierzyna stwarza duże zagrożenie na drogach, szczególnie biegnących przez obszary leśne. Należy pamiętać, że zderzenie np. z sarną czy łosiem niesie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ważący kilkaset kilogramów tułów zwierzęcia zwykle wpada do kabiny, wprost na ludzi.