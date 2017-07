Coraz mniej wypadków na polskich drogach

W pierwszej połowie roku w ponad 14 tys. wypadków drogowych zginęło 1130 osób, a ponad 17 tys. zostało rannych - to o 1249 mniej wypadków niż w I półroczu 2016 r. Spadła także liczba zabitych i rannych - podała w czwartek Komenda Główna Policji.

Według danych KGP od stycznia do czerwca br. w Polsce doszło do 14 tys. 127 wypadków, w których zginęło 1 tys. 130 osób a 17 tys. 175 zostało rannych - jest to o 1 tys. 249 mniej wypadków w porównaniu do półrocza 2016 r. Mniej jest także rannych; o ponad 1000 i zabitych; o prawie 200.

W ocenie policji jedną z głównych przyczyn wypadków jest - niezmiennie - nadmierna prędkość. "Do najtragiczniejszych w skutkach wypadków dochodzi podczas dobrej pogody na prostych odcinkach drogi. Taka aura wywołuje u kierujących mylne przeświadczenie, że mając dobrą nawierzchnię, widoczność i prosty odcinek drogi mogą bagatelizować przepisy ruchu drogowego" - podała Komenda Główna Policji.

Również w związku z nadmierną prędkością dochodzi do nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi. Kierujący nie dostosowują prędkości do warunków ruchu, źle oceniają odległości i drogę, jakiej potrzebują na zahamowanie czy inny tzw. manewr obronny.

Policja zwraca także uwagę, że od początku roku motocykliści brali udział w 964 wypadkach. W ich wyniku śmierć poniosło 102 osoby, a 855 osób zostało rannych. Najtragiczniejszym był ostatni weekend maja, kiedy zginęło 13 motocyklistów.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało film zwracający uwagę motocyklistom i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego na konieczność stosowania się do przepisów.

"Pamiętajmy, że oprócz konkretnych regulacji takich jak np. prędkość czy choćby pierwszeństwo przejazdu lub przejścia obowiązują niezmiennie zasady ruchu drogowego. Stosujmy się do zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. To właśnie od ich przestrzegania rozpoczyna się dbanie o bezpieczeństwo własne i pozostałych uczestników ruchu" - apelują policjanci.

Codziennie na polskich drogach służbę pełni ponad 4 tys. policjantów pionu ruchu drogowego.