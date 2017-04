Coraz bliżej końca budowy Via Baltica

Dwa ostatnie fragmenty S61, domykające przebieg międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica, zostaną dziś skierowane do przetargu. Będzie to dotyczyło odcinków od Ostrowi Mazowieckiej (węzeł Podborze) do Śniadowa i od Śniadowa do węzła Łomża Południe. Całość pozwoli w ciągu kolejnych lat na połączenie Łomży, Ełku, Suwałk oraz Litwy z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i całej Europie.

Zdjęcie . /

Ogłoszenie przetargu trafi teraz do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, a potem, w pierwszych dniach maja, pojawi się na stronach GDDKiA. W ten sposób cała droga ekspresowa S61, czyli łącznie niespełna 190 km (nie licząc gotowej części obwodnicy Augustowa i budowanej już obwodnicy Suwałk), będzie objęta postępowaniem przetargowym. Nieograniczonym na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego (poza odcinkiem do gr. Państwa w Budzisku) oraz dwuetapowym w województwie warmińsko-mazurskim (Szczuczyn - Ełk - Raczki). Przejście do drugiego etapu przetargu dla tych odcinków o długości 63 km nastąpi w najbliższych miesiącach.

Reklama

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty oprócz kryterium ceny (o wartości do 60%), stosowane będą także kryteria jakościowe (łącznie o maksymalnej wartości 40%). GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy, a minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Cała droga ekspresowa S61 przewidziana jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja ma być realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Zgoda na przetarg obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 36,5 km. Zaprojektowano je w zupełnie nowym przebiegu, w pobliżu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677 Ostrów Mazowiecka - Łomża.

Jak na całej S61 także i na tych fragmentach powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne i pas rozdziału. Droga będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego oraz będzie przygotowana pod obciążenia 115 kN/oś. Realizację inwestycji obecnie planuje się w latach 2018-2021. Na odcinku Ostrów Mazowiecka - Śniadowo o długości 19,4km przewidziane są dwa węzły (Podborze i Komorowo), a na odcinku Śniadowo - Łomża Południe o długości 16,99 km - jeden (Śniadowo).

W tym roku ruszyły także prace budowlane na obwodnicy Suwałk w ciągu trasy via Baltica. Inwestycja z etapu projektowania przeszła w fazę "realizacji w terenie". Do wiosny 2019 r. ma powstać wokół miasta prawie 13 km drogi S61, mającej się połaszczyć z ekspresowym fragmentem wybudowanej w latach 2011-2014 obwodnicy Augustowa. Z kolei sąsiedni odcinek S61 Suwałki - Budzisko o długości 24,2km doczekał się już rozstrzygnięcia przetargu. Wkrótce planowane jest podpisanie umowy.

W tym roku ogłoszone też zostały przetargi na pozostałe, podlaskie odcinki S61. Na początku lutego odcinki od węzła Kolno aż do Szczuczyna oraz pod koniec marca cała obwodnica Łomży. Z kolei 3 kwietnia tego roku GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drugiej jezdni (6,5 km) obwodnicy Szczuczyna.