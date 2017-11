Będzie więcej czasu na zapłacenie mandatu?

Wydłużenie - z 7 dni do dwóch tygodni - terminu na zapłatę mandatu zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Resort zaprezentował we wtorek propozycje zmian w Kodeksie wykroczeń.

Zdjęcie Ma być więcej czasu na zapłacenie mandatu /Piotr Jędzura /Reporter

"Dziś każdy, kto dostanie mandat, jest zobowiązany zapłacić go (...) do siedmiu dni. Często zdarza się, że ludzie chcą zapłacić, ale nie zdążą w tym okresie i to powoduje, że sprawa musi, bo jest to obligatoryjne, trafić do sądu. To łączy się z dodatkowymi dolegliwościami dla takich osób, wyższymi kosztami postępowania, a często nie jest to wynikiem złej woli i niechęci" - wskazał Ziobro.

Reklama

Dodał, że "życie jest takie, że ludzie mają liczne obowiązki" i w ciągu siedmiu dni nie zdążą zrealizować tego wymogu. "Dlatego chcemy dać szansę, wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, aby to nie było siedem dni, tylko 14" - powiedział minister.