Będą korki. Rusza wymiana asfaltu na A4 koło Katowic

Dzisiaj około godziny 19 na bezpłatnym fragmencie autostrady A4 Katowice - Kraków rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni jezdni na odcinku około 7 km. Prace będą prowadzone pomiędzy węzłami Murckowska w Katowicach (skrzyżowanie A4 z DK 86) i Brzęczkowice w Mysłowicach (skrzyżowanie A4 z S1 Cieszyn/Warszawa), na jezdni w kierunku Katowic.

Zdjęcie . /Adrian Ślazok /Reporter

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) remontuje też nawierzchnię jezdni do Krakowa na około 4-kilomertowym odcinku pomiędzy węzłem Rudno (kier. Alwernia/Krzeszowice), a Placem Poboru Opłat w Balicach. 11 września prace na tym odcinku zostaną przeniesione na jezdnię w kierunku Katowic na odcinek 2,9 km. Zakończenie wymiany nawierzchni jezdni planowane jest w drugiej połowie października br.

Wymiana nawierzchni między węzłem Murckowska w Katowicach (km 341), a węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach (km 348) na jezdni w kierunku Katowic będzie wymagała wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu. 7 września od godziny 19 do godziny 6 rano dnia następnego oraz od 10 do 13 września w godzinach od 19 do 7 rano na jezdni do Krakowa na odcinku ok. 500 m. jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa. Z kolei od 13 września ruch na tym odcinku, w obu kierunkach, odbywać się będzie dwoma zwężonymi pasami z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Po finalnej zmianie organizacji ruchu, na jezdni do Katowic prowadzony będzie remont nawierzchni, który zakończy się w drugiej połowie października 2017 r.

- Na bezpłatnym odcinku autostrady od węzła Murckowska do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach, w szczytowych momentach natężenie ruchu bywa nawet trzykrotnie większe niż na pozostałej części koncesyjnego odcinka autostrady A4. Newralgicznym miejscem na tym odcinku, szczególnie w godzinach porannych, może być jezdnia do Katowic, stąd podróżujących w tym kierunku prosimy o uwzględnienie dłuższego czasu przejazdu - mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

SAM S.A. wymienia również nawierzchnię na około 4-kilometrowym odcinku między węzłem Rudno (km 392), a Placem Poboru Opłat w Balicach. Obecnie remontowana jest jezdnia w kierunku Krakowa, natomiast od 11 września prace przy wymianie nawierzchni na krótszym 2,9 kilometrowym odcinku rozpoczną się na jezdni do Katowic. W międzyczasie - od 8 do11 września w godzinach od 19 do 10 - na obu jezdniach autostrady, na odcinku ok. 500 m, jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa. Ruch będzie odbywał się z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Zakończenie prac na ww. odcinku planowane jest na początek października.