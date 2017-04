Autobus z dziećmi... wlókł element podwozia

Inspektorzy transportu drogowego wykluczyli z ruchu znajdujący się w fatalnym stanie technicznym autobus. Co gorsza, kierowca wiózł dzieci ze szkół.

Zdjęcie Autobus znajdował się w fatalnym stanie technicznym /ITD

Do zdarzenia doszło 19 kwietnia na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Sorkwity.



Kontrola stanu technicznego autobusu wykazała szereg naruszeń. Pojazd miał nieszczelny układ hamulcowy i wydechowy, pękniętą szybę czołową w polu widzenia kierowcy, nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych oraz pęknięty klosz lewego światła mijania. Na dokładkę autobus wlókł element podwozia!



Inspektorzy ITD zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu oraz nie dopuścili go do dalszej jazdy. Dodatkowo kierowcę ukarano mandatem karnym, a przewoźnik został zobligowany do podstawienia na miejsce kontroli sprawnego pojazdu.