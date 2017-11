82-latek mógł rozjechać pieszych pod cmentarzem

Policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania 82-letniemu mieszkańcowi gm. Drelów. Mężczyzna wyjeżdżając z parkingu w rejonie cmentarza wjechał niemalże w tłum przechodniów.

Do zdarzenia doszło 1 listopada około godz. 12:00 w miejscowości Drelów. Z ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem 82-latek wyjeżdżając z trawiastego parkingu usytuowanego w rejonie cmentarza, wyjechał na drogę "na wysokich obrotach silnika". Mężczyzna kontynuował jazdę w ten właśnie sposób, jadąc w tłum wracających z cmentarza pieszych.



Aby nie doszło do potrącenia, idące ulicą osoby uciekały przed nadjeżdżającym daewoo.



Całe zdarzenie zauważyli policjanci drogówki, którzy kierowali ruchem w rejonie skrzyżowania przy cmentarzu. Funkcjonariusze zareagowali natychmiast - jeden z policjantów podbiegł do auta, otworzył drzwi i wyjął kluczyki ze stacyjki.

Za kierownicą siedział 82-letni mieszkaniec gm. Drelów. Mężczyzna był trzeźwy. Z uwagi na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego podczas włączania się do ruchu oraz stworzenie zagrożenia dla wielu pieszych, funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie fakultatywnie uprawnienia do kierowania.