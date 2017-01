26-latek nie opanował BMW. Na prostej drodze!

Najpewniej brak umiejętności i brawura były przyczyną poważnego wypadku, który miał miejsce wczoraj.

Zdjęcie BMW wypadło z drogi na prostym jej odcinku /Policja

W miniony czwartek w Sroczynie w gminie Kiszkowo doszło do poważnego wypadku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący BMW serii 5, 26-latek nie opanował samochodu na prostym odcinku drogi, zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w budynek gospodarczy.

Kierowca z obrażeniami ciała został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Trwa jeszcze ustalanie przyczyn tego wypadku, ale wszystko wskazuje na to, że był on następstwem zbyt szybkiej jazdy.