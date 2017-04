Żołnierze zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę

Żołnierze dokonali obywatelskiego zatrzymania kompletnie pijanego kierowcy.

Zdjęcie Kierowca okazał się kompletnie pijany /Piotr Jędzura /Reporter

Do zdarzenia doszło 24 kwietnia w godzinach popołudniowych. Dyżurny policji otrzymał informację, iż w Rękawcu (woj. łódzkie) trójka mężczyzn ujęła pijanego kierującego. Na miejsce udał się patrol policji.



W miejscu zdarzenia na poboczu były zaparkowane dwa pojazdy, kia oraz wojskowy honker. Jak ustalili policjanci, żołnierze wracając służbowym pojazdem zwrócili uwagę na kierującego kią, który jechał całą szerokością jezdni, stwarzając zagrożenie dla innym uczestników ruchu drogowego.



Żołnierze wyprzedzili auto, zmuszając dziwnie zachowującego się kierującego do zatrzymania pojazdu. Wyczuwając woń alkoholu uniemożliwili mu dalszą jazdę i na miejsce wezwali patrol policji.



56-letni kierujący został zbadany na zawartość alkoholu. Alkotest wykazał 3,4 promila, co oznacza, że mężczyzna znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.



Kodeks karny za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat więzienia i wysoką grzywnę.