Przy próbie zatrzymania doszło do stłuczki i ucieczki

Z surowymi konsekwencjami musi liczyć się 31-latka z gminy Łuków, która kierując audi doprowadziła do kolizji z innym pojazdem. Po zdarzeniu uciekała przed policjantami, bo - jak się później okazało - miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Na szczęście nikt nie ucierpiał w zdarzeniu drogowym.

Zdjęcie Ucieczka przed policją to od niedawna przestępstwo /

W sobotnie popołudnie policjanci z łukowskiej drogówki zauważyli w Świdrach (lubelskie) dwa jadące z dużą prędkością samochody osobowe, które wyprzedziły inny pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Widząc zachowanie kierujących, policjanci postanowili zatrzymać je do kontroli.

Reklama

Jadący jako pierwszy kierujący BMW zareagował na polecenie podane przez umundurowanego policjanta, zatrzymując się we wskazanym miejscu. Kierowca udi, który jechał za BMW nie zareagował na znak podany przez policjanta i kontynuując jazdę, uderzył w tył poprzedzającego pojazdu, po czym z dużą prędkością odjechał w kierunku Wojcieszkowa.

Policjanci z łukowskiej drogówki po upewnieniu się, że kierowcy BMW nic nie dolega, natychmiast podjęli pościg za uciekającym audi. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych zbliżyli się do pojazdu, jednak kierowca nie reagował na ponowny znak nakazujący zatrzymanie się.



Po kilkuset metrach audi wjechało w boczną drogę i tam zatrzymało się. Mundurowi zauważyli, że za kierownicą auta znajdowała się młoda kobieta. Nie była w stanie logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Podczas interwencji policjanci wyczuli od kierującej woń alkoholu. Badanie wykazało, że 31-latka z gminy Łuków ma ponad 3 promile alkoholu w organizmie.



31-latka odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy pomimo wydania przez policjanta poruszającego się pojazdem z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi polecenia zatrzymania, a także za popełnione wykroczenia. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na okres do 15 lat.

Policjanci przypominają, że zgodnie z obowiązującymi od 1 czerwca przepisami, kierujący, który ucieka przed policją, zmuszając funkcjonariuszy do pościgu, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.