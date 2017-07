Policjant o kulach zatrzymał pijanego kierowcę

Prawie 3 promile alkoholu w organizmie miał 29-letni mieszkaniec gminy Gryfice ujęty przez policjanta z Kamienia Pomorskiego.

Zdjęcie Zatrzymany kierujący miał niecałe 3 promile alkoholu /Piotr Jędzura /Reporter

Pomimo tego, że funkcjonariusz był kontuzjowany i poruszał się o kulach, podjął próbę zatrzymania mężczyzny, który kierował samochodem i mógł być pod wpływem alkoholu. Próba ta powiodła się (policja nie podanie niestety w jaki sposób przebiegło zatrzymanie), a policjant natychmiast odebrał kierowcy kluczyki od pojazdu.



Wezwany na miejsce patrol policji wylegitymował 29-letniego mężczyznę, a następnie przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że kierujący miał prawie 3 promile alkoholu.

Nieodpowiedzialnemu mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Teraz, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2 oraz karą orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 15.