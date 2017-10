Pijany kierowca zabił pieszą. Osierociła sześcioro dzieci

Do 12 lat więzienia grozi pijanemu kierowcy, który w niedzielę wieczorem w Łabowej koło Nowego Sącza wjechał w stojącą na przystanku autobusowym kobietę. 48-latka zginęła na miejscu. W poniedziałek nowosądecka prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Rzeczniczka nowosądeckiej policji Iwona Grzebyk-Dulak powiedziała PAP, że po zdarzeniu policja zbadała 36-letniego kierowcę alkomatem. Okazało się, że w organizmie ma on około 1,7 promila alkoholu we krwi. Usłyszał zarzuty spowodowania pod wpływem alkoholu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany.

Kobieta osierociła sześcioro dzieci.

Pijany kierowca wiózł w aucie swojego 6-letniego syna. Dziecko trafiło do szpitala, ale lekarze nie stwierdzili u niego poważnych obrażeń. Chłopca zabrała matka.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami Kodeksu karnego od czerwca b.r. za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości, kierowca bezwzględnie trafia do więzienia na minimum 2 lata.