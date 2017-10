Pijany kierowca BMW doprowadził do tragicznego wypadku

W miniony weekend w miejscowości Gralewo Stare w gminie Raciąż (woj. mazowieckie) doszło do tragicznego zdarzenia drogowego w miejscowości Gralewo Stare w gminie Raciąż.

Do tragedii doszło w miniony piątek,około godziny 17. na drodze w miejscowości Gralewo Stare. Trójka młodych ludzi z gminy Raciąż jechała BMW serii 5 typoszeregu E39. Podczas jazdy kierujący nie dostosował prędkości do istniejących warunków i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem.



W efekcie samochód uderzył w słup trakcji elektrycznej i wielokrotnie dachował.



21-letniemu kierującemu nic poważnego się nie stało, natomiast dwaj pasażerowie w wieku 19 i 24 lat z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Tam młodszy z mężczyzn na skutek odniesionych obrażeń zmarł.

Jak się szybko okazało, kierujący BMW prowadził samochód "na podwójnym gazie". Badanie trzeźwości wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Do badań została również pobrana krew.

Sąd Rejonowy w Płońsku po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zastosował wobec 21-letniego kierującego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Teraz za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.