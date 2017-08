Miał 200 km/h i ponad pół promila...

Policjanci zatrzymali motocyklistę, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością ponad 200 km/h. Wykroczenie to zostało zarejestrowane przez policyjny wideorejestrator. W czasie kontroli okazało się również, że cyklista był nietrzeźwy.

Zdjęcie Motocyklista miał bardzo zły poranek /Policja

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek około godziny 7.00 w miejscowości Sucumin (woj. pomorskie). Patrolujący ten rejon funkcjonariusze ze Starogardu Gdańskiego zauważyli nadjeżdżający z przeciwka motocykl, którego kierowca poruszał się ze znaczną prędkością. Wideorejestrator wykazał w obszarze zabudowanym prędkość 205 km/h na ograniczeniu do 70 km/h. Policjanci ruszyli za nim i zatrzymali jednoślad do kontroli drogowej.



Znaczne przekroczenie prędkości nie było jednak jednym problemem 26-letniego motocyklisty, bowiem badanie alkomatem wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jego organizmie. W tej sytuacji policjanci nie mogli pozwolić motocykliście na dalszą jazdę. Motocykl, którym kierował mężczyzna został odholowany na parking strzeżony. Funkcjonariusze zatrzymali także na trzy miesiące prawo jazdy.



Za przekroczenie dozwolonej prędkości mieszkaniec Słupska został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł oraz otrzymał 10 punktów karnych. Mężczyzna usłyszy również zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.