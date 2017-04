Jechał 180 km/h po pijaku i z zakazem jazdy!

Policjanci z Ostrołęki pełniący służbę na drodze krajowej 61 zatrzymali do kontroli samochód marki BMW jadący z prędkością ponad 180 km/h. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że kierujący nim mężczyzna jest nietrzeźwy a sąd wydał mu już zakaz kierowania pojazdami.

Zdjęcie Kierowca może (i powinien) trafić do więzienia /Policja

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Ostrołęckiej komendy patrolowali drogę krajową nr 61 radiowozem wyposażonym w videorejestrator. Przed miejscowością Żerań Mały zauważyli jadące z dużą prędkością BMW. Po jej zmierzeniu okazało się, że samochód porusza się 183 km/h.

Gdy funkcjonariusze zatrzymali pojazd okazało się, że 42-letni kierowca jest pod wpływem alkoholu. Wynik badania to 2,8 promila alkoholu w organizmie. Dalsze czynności wykazały, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania a sąd już wydał wobec niego zakaz kierowania pojazdami do 2022 roku.

Mężczyzna został przewieziony do ostrołęckiej komendy, gdzie odmówił poddania się ponownemu badaniu. Pobrano więc do badania krew a samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu.

42-letniemu mężczyźnie grozi teraz kara 2 lat więzienia.