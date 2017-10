Bez prawa jazdy i po pijaku wjechał motocyklem w auto

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości odpowie 23-letni mężczyzna, który kierując motocyklem zderzył się z jadącym z przeciwka autem.

Zdjęcie VW został dość poważnie uszkodzony /

Do zdarzenia doszło w miejscowości Jaźwiny (woj. lubelskie). Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem marki Honda 23-letni mieszkaniec gm. Drelów, doprowadził do zderzenia z jadącym z przeciwka osobowym VW Touareg.



Reklama

Jak ustalili policjanci, kierujący motocyklem 23-latek, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym terenowym volkswagenem. Autem kierował 41-letni mieszkaniec gm. Biała Podlaska. Na szczęście żaden z uczestników nie doznał poważnych obrażeń ciała.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że 23-latek kierował motocyklem "na podwójnym gazie". Urządzenie wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Kierujący samochodem 41-latek był trzeźwy.

Zdjęcie Trudno w to uwierzyć, ale pijanemu motocykliście nic się nie stało /

Policjanci ustalili również, że kierowca jednośladu nie posiada uprawnień do kierowania. Dodatkowo motocykl, którym podróżował nie był dopuszczony do ruchu. Teraz za swe czyny mężczyzna odpowie przed sądem. Kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za popełnione wykroczenia.