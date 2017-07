71-letni pirat drogowy stracił prawo jazdy

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego staszowskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej 71-letniego kierowcę volkswagena, który nie tylko popełnił wykroczenia drogowe, ale również był nietrzeźwy.

Zdjęcie Kierowca wyprzedzał na pasach, przekroczył prędkość i był pijany /

Funkcjonariusze drogówki pełniąc służbę w Staszowie na ul. Opatowskiej zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę volkswagena, który wyprzedzał na przejściu dla pieszych i przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 52 km/h, co kwalifikowało się do zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące.



Podczas kontroli policjant nabrał przypuszczeń, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Po przebadaniu okazało się, że 71-letni mieszkaniec Staszowa był nietrzeźwy. Urządzenie wykazało promil alkoholu w jego organizmie.



Kierowcy na miejscu zatrzymano prawo jazdy. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Może mu grozić kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.