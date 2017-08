Motocykle 125 ccm: Stylowo i elegancko na skuterze

Praktycznie i bezpiecznie? A może dla odmiany po prostu supermodnie? Okazuje się, że najlepiej wiedzą - jak szykownie wyglądać na skuterze - Włosi. Wystarczy spojrzeć na kultową już scenę z 1953 roku z filmu "Rzymskie wakacje". Gregory Peck i Audrey Hepburn to jedna z najpiękniejszych filmowych par. On w garniturze i pod krawatem, a ona w rozkloszowanej spódnicy i eleganckiej apaszce na szyi mkną na Vespie uliczkami Rzymu. Ale czy tak mogłaby dziś wyglądać para na ulicach jednego z polskich miast?

Zdjęcie Maciej Dolega /

- W Polsce mamy zaledwie kilka tygodni pięknej idealnie słonecznej pogody, dlatego warto z tych dni skorzystać. Bo nie ma nic przyjemniejszego niż jazda latem skuterem po mieście. To obecnie najszybszy sposób podróżowania po zatłoczonych ulicach. Niezwykle rzadko staje się na czerwonym, bo zanim miniemy korek, światło się zmienia i jedziemy dalej - tłumaczy Maciej Dolega, entuzjasta skuterów i jeden z najlepiej ubranych dziennikarzy.



- Osobiście lubię jeździć do pracy w garniturze. Oczywiście nie jest to strój najbezpieczniejszy, za to elegancki. Kiedy jest chłodniej, dokładam do tego zestawu szalik na styl włoski i obowiązkowo zawsze mam na głowie kask - dodaje Dolega.



- Jeżeli nie jedziemy skuterem szybko, to tak naprawdę możemy podróżować jednośladem tak stylowo jak tylko mamy na to ochotę. Wszystko zależy jedynie od naszego wyczucia i smaku. Możemy jechać ubrani w garniturze, zestawie koordynowanym, czy w bardzo stylowej dwurzędowej marynarce - opowiada Jakub Roskosz, ekspert mody męskiej.



- Tak naprawdę skuter jest bardziej elegancki i praktyczny w porównaniu z rowerem. Bo kiedy mkniesz ulicami miasta, podmuch powietrza delikatnie cię chłodzi. Nie spocisz się i nadal będziesz wyglądać elegancko. Jest jeszcze jeden powód dla którego podoba mi się idea jeżdżenia skuterem. To jest pojazd dla prawdziwych facetów, którzy nie muszą pompować swojego ego pojemnością silnika. Motocykle z dużą pojemnością silnika nie sprawdzą się przecież w zakorkowanych miastach z ograniczeniami prędkości. Najważniejsze przecież, by szybko i bezpiecznie dotrzeć do celu - dodaje.

Zdjęcie . / INTERIA.PL

Pracownik korporacji na skuterze, a na dodatek w garniturze? Na ulicach zachodnich miast to widok bardzo częsty. W Polsce ciągle jednak dość egzotyczny. Połączenie Yamahy Tricity oraz statystycznego menadżera wygląda mimo wszystko całkiem dobrze.

Zwiewne spódnice, mocny kewlar

Kobiety na skuterach mogą wyglądać równie szykownie jak mężczyźni. Oczywiście najbardziej malowniczo prezentują się szpilki i sukienki, ale niestety nie jest to zestaw wygodny. Jasne, że zapalone entuzjastki jazdy jednośladem twierdzą, że da się podróżować na obcasach, ale trzeba pamiętać, że zwyczajnie jest to niebezpieczne. Zaś co do spódnic... cóż, jeden mocniejszy podmuch powietrza sprawia, że lekki materiał łatwo unosi się do góry.

A co robić, gdy lekko pada lub wieje silniejszy wiatr? Na szczęście skutery lepiej niż motory (dzięki swojej konstrukcji!) chronią nas przed przelotnym deszczykiem i chłodnym wiatrem. Odpowiednio dobrana szyba i rozbudowane osłony na kolana sprawiają, że w mieście możemy spokojnie przemieszczać się na dystansie nawet kilkunastu kilometrów niezależnie od drobnych zawirowań pogody. Na jesień albo w chłodniejsze dni lata można dodatkowo zaopatrzyć swój skuter w specjalny płaszcz ochraniający nogi aż po kolana (mocowany do skutera).

Dla ostrożnych użytkowników jednośladów mamy dobrą informację: dziś producenci odzieży dedykowanej na skuter dbają o to, byśmy byli nie tylko bezpieczni, ale jednocześnie nie wyglądali jak hardcorowi motocykliści. Kurtki i spodnie na skuter wyglądają teraz jak odzież do codziennego użytku. Można dowolnie przebierać w kolorach i modelach fasonów. Jest jedna zasadnicza różnica - ubrania te wykonane są z odpornych na ścieranie tkanin i często kryją w sobie dodatkowe ochraniacze, np. na barki i łokcie. Często też kurtki, spodnie, rękawice i buty dodatkowo chronią nas przed chłodem i deszczem, bo są impregnowane.

Na początek użytkownik przezorny, ale chcący pozostać modnym, może zaopatrzyć się w klasyczne spodnie dżinsowe, które wzmacniane są ultraodpornymi na ścieranie włóknami kewlarowymi. Można jeszcze rozważać zakup specjalnych butów. Wzory dostępne są dla każdego: od hipsterskich trampek przez klasycznie eleganckie po modele wyglądające jak obuwie sportowe.

Kask to nasze bezpieczeństwo

Na koniec sprawa najważniejsza kupujmy najlepsze kaski na jakie nas stać! Tej zasady należy się trzymać bezdyskusyjnie, bo dobry kask to bezpieczeństwo! Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami - musimy mieć go na głowie. Na szczęście właśnie taki kask najlepiej potrafi określać naszą indywidualność. I dlatego producenci prześcigają się w nowych pomysłach, chcąc zadowolić najbardziej wybrednych klientów.

Do wyboru mamy wzory zabawne i bardzo kolorowe lub klasycznie gładkie. Znajdziemy też coś w sportowym designie, a nawet retro. Ale uwaga: retro dziś wcale nie znaczy, mniej bezpieczny. Te modele są elegancko wykończone skórą, ozdobione daszkiem i co najważniejsze można je łączyć np. z goglami, by wyglądać jeszcze bardziej stylowo.

Wielu amatorów jazdy skuterami kocha samodzielnie personalizować kaski, np. malując na nich zabawne wzory, a nawet przyklejając irokezy. Oczywiście, wszystko zależy od naszego wyczucia stylu i smaku, ale na pewno dzięki własnej inwencji nie pozostaniemy na jezdni niewidoczni.

Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego wybierajmy modele z certyfikatami i nigdy nie kupujmy kasku przez internet. Koniecznie musimy go przymierzyć, bo rozmiar jest niesłychanie ważny (powinien być lekko ciasny, ale wygodny). Warto też zastanowić się nad modelem, czy chcemy mieć kask otwarty, czy może z wbudowaną szybą lub ruchomą blendą. W takim wypadku ani deszcz ani owady nie będą nam straszne.

Zatem powodzenia i... do zobaczenia letnią porą na uliczkach miast, miasteczek i wszędzie tam, gdzie cię koła poniosą, a wyobraźnia skieruje.

Pamiętajmy jednak, że również w modzie motocyklowej (skuterowej także) obowiązują ciągle te same zasady w doborze poszczególnych części garderoby. Zatem do garnituru nie ubieramy białych skarpetek. No chyba, że jest to model sportowy “garniaka", przeznaczony do lansowania na plaży.