Junak 125 Racer już w sprzedaży

Nawiązująca do tradycji dawnej Szczecińskiej Fabryki Motocykli firma Junak wprowadza do oferty nowy model przeznaczony dla kierowców z prawem jazdy kategorii B – Junaka 125 RACER.

Zdjęcie Junak 125 Racer

Nowy jednoślad, wzorowany na zdecydowanie większych maszynach, przeznaczony jest do "codziennej eksploatacji". Firma liczy na zainteresowanie zwłaszcza młodszych klientów, co przekłada się w licznych nawiązaniach do motocykli sportowych i zastosowaniu elektronicznych gadżetów.

Junak 125 RACER legitymuje się niską masą własną - 115 kg. Źródłem napędu jest jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności 125 cm3. Wyposażona w wałek wyrównoważający jednostka (Euro IV) generuje moc 10,88 KM przy prędkości obrotowej 8500 obr./min. Prędkość maksymalna ograniczona została do 90 km/h. Za zatrzymanie odpowiadają dwa hydrauliczne hamulce tarczowe z systemem CBS (to wymóg homologacji unijnej). Oznacza to, że wciśnięcie jednej klamki (lub pedału) automatycznie uruchamia hamulce na obu osiach pojazdu.

Przeznaczony dla dwóch dorosłych osób motocykl dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych (biało-czerwony, pomarańczowo-czarny i czarno zielony). Ceny startują od kwoty 6 199 zł.

Pierwsze współczesne Junaki pojawiły się na polskich drogach w 1999 roku. Powstała wówczas firma Junak Motor (z siedzibą w Warszawie), która odkupiła prawa do stworzonej przez Szczecińską Fabrykę Motocykli marki i jej znaku handlowego. Od tego czasu trzon oferty stanowią importowane do Polski jednoślady o koreańskim rodowodzie.

Obecnie Junak Motor dysponuje siecią blisko 350 punktów dealerskich na terenie całego kraju, a katalog jego produktów obejmuje pełną gamę zmotoryzowanych jednośladów - od motorowerów, przez skutery na motocyklach kończąc. Junak może się też pochwalić własną serią kosmetyków motocyklowych, a nawet - stworzoną z firmą Próchnik - kolekcją dedykowanych dla fanów jednośladów ubrań.