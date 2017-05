Styl... Moc... Klasa... Rozsądek. Wybierz najlepsze auto

Podobno najbardziej pożądanym i najpiękniejszym modelem samochodu jest samochód służbowy, a najatrakcyjniejszym elementem jego wyposażenia - firmowa karta paliwowa bez limitu wydatków.

Zdjęcie . /

Może to i prawda, ale przecież nie cała prawda. Po naszych drogach jeżdżą setki modeli aut. W jednych podziwiamy wyjątkowy styl, na inne łakomie patrzą ci, którzy lubią od czasu do czasu zjechać z asfaltu.

Jedne zaświadczają o ponadprzeciętnym statusie właściciela, także finansowym, w innych widzimy wiernego towarzysza życia codziennego. Jedne imponują potęgą silników i nadzwyczajnymi osiągami, inne funkcjonalnością. Kryteriów, wedle których oceniamy samochody, jest wiele.

Styl... Moc... Klasa... Rozsądek... Miasto... Na każdą drogę... Do pracy... Legenda... Wyłonieniu zwycięskiego pojazdu w każdej z tych kategorii służy plebiscyt MotoAs Interii. To już druga jego edycja. Zapraszamy do głosowania. Dodatkową zachętą są przygotowane przez nas nagrody (TUTAJ zobaczysz kilka z nich). Aby je zdobyć, trzeba jednak uzasadnić swój wybór. Autorzy najciekawszych wypowiedzi otrzymają zestawy motoryzacyjnych gadżetów i kosmetyków.

Partnerem plebiscytu są Moto Show w Krakowie oraz firma R8 Petrol