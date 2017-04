Plebiscyt MotoAs Interii 2017

Rozpoczynamy drugą edycję naszego plebiscytu, na najciekawsze i najlepsze modele samochodów dostępnych w Polsce. To, które z nich wygrają, zależy wyłącznie od was!

Zdjęcie MotoAs Interii /INTERIA.PL

Samochód to środek transportu i praktyczny sposób przemieszczania się. Może jednak być również źródłem pasji, wywoływać emocje i podkreślać status swojego właściciela. Dla wielu osób auto to coś więcej, niż tylko maszyna.

Jak o wszystkim, co budzi emocje, tak i o samochodach lubimy dyskutować. Dotyczy to nie tylko pasjonatów motoryzacji, których interesuje każda premiera, ale także osoby, które, choć autami się nie interesują, zwracają czasem uwagę na jakąś rynkową nowość. A zwracać uwagę jest na co, ponieważ na rynku motoryzacyjnym co rusz ma miejsce jakaś premiera. Tylko który z obecnie sprzedawanych samochodów cieszy się największą sympatią i uznawany jest za najlepszy?



By się tego dowiedzieć, poprosiliśmy przedstawicieli wszystkich producentów w Polsce o wystawienie swoich kandydatów w 8 następujących kategoriach: STYL (kliknij TUTAJ), MOC (kliknij TUTAJ), KLASA (kliknij TUTAJ), ROZSĄDEK (kliknij TUTAJ), MIASTO (kliknij TUTAJ), NA KAŻDĄ DROGĘ (kliknij TUTAJ), DO PRACY (kliknij TUTAJ), LEGENDA (kliknij TUTAJ). Udział w plebiscycie mogły wziąć samochody, które są aktualnie dostępne w salonach poszczególnych marek. Jedynie ostatnia kategoria - Legenda, składa się z najważniejszych aut z całej historii danych firm.

Więcej o nominowanych samochodach przeczytacie w poszczególnych kategoriach.