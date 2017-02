Mitsubishi Eclipse Cross. Mamy zdjęcia!

Wiemy już niemal wszystko o najnowszym crossoverze Mitsubishi o nazwie Eclipse Cross. Model ten zadebiutuje na salonie genewskim 7 marca.

Mitsubishi Eclipse Cross to model o znaczeniu strategicznym w skali globalnej. Dostawy do Europy rozpoczną się jesienią bieżącego roku a w następnej kolejności model zadebiutuje w Japonii, Ameryce Północnej, Australii i pozostałych regionach.

Zupełnie nowy, kompaktowy SUV o sylwetce coupe Mitsubishi Eclipse Cross dołączy do globalnej gamy SUV-ów i crossoverów: kompaktowego ASX oraz większego Outlandera.



Ostre i dynamiczne kształty nadwozia zwracają uwagę m.in. klinowatym profilem z wyraźnie zaznaczoną linią biegnącą pośrodku oraz wyrazistym profilem, mocno pochyloną do przodu tylną szybą, ostro przyciętą tylną klapą i krótkim tylnym zwisem a także wydatnymi błotnikami nadającymi autu atletycznego, muskularnego wyglądu.



Koncepcja wizualna przedniej części pojazdu Dynamic Shield nawiązuje do tarczy ochronnej, na którą optycznie składa się czarny środkowy fragment przedniej części nadwozia wraz z czarną atrapą chłodnicy, podkreślającą osiągi samochodu. Wspomniany czarny fragment otaczają przetłoczenia z prawej i lewej strony oraz z dołu. Koncepcja Dynamic Shield podkreśla ochronną rolę przedniej części auta.

Dynamiczny i bardzo charakterystyczny wygląd tylnej części auta podkreślają kanciaste elementy wokół wysoko zamontowanych tylnych lamp oraz pochylona do przodu tylna szyba przedzielona na pół w poziomie. Kiedy LED-owe światła stopu w kształcie tuby oraz centralne, wysoko zamontowane światło stopu (również LED-owe) są podświetlone, tworzą pojedynczy pas świetlny przebiegający przez tył nadwozia, nadając tylnej części Eclipse Cross muskularny, stabilnego wyglądu.

Paleta kolorów lakieru zostanie wzbogacona od nowy odcień czerwieni. Podstawowa warstwa lakieru jest pokryta półprzezroczystą czerwoną powłoką lakierniczą oraz lakierem bezbarwnym. Pozwala to uzyskać wysokie nasycenie koloru i intensywną barwę lakieru o wyrafinowanym wyglądzie.

Eclipse Cross został wyposażony w system pokładowy Smartphone Link Display Audio, kontroler dotykowy oraz wyświetlacz przezierny typu Head Up, które pozwalają kierowcy na przeglądanie i przetwarzanie różnego typu informacji w łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób.



Umieszczenie kontrolera dotykowego na konsoli środkowej pozwala kierowcy na łatwą obsługę interfejsu łączności smartfona z wyświetlaczem systemu audio bez konieczności zmiany pozycji.

Wyjątkowo czytelny wyświetlacz przezierny typu Head Up poprawia bezpieczeństwo prowadzenia wyświetlając prędkość pojazdu, dane z aktywnych systemów bezpieczeństwa oraz pozostałe niezbędne informacje, co pozwala zminimalizować konieczność odrywania wzroku od drogi.

Eclipse Cross wykorzystuje układ napędu na cztery koła przekazujący optymalną ilość momentu obrotowego do tylnych kół w zależności od warunków panujących na drodze i rodzaju nawierzchni. System opiera się m.in. na zintegrowanym układzie sterującym dynamiką pojazdu Super All-Wheel Control (S-AWC), który w obecnej wersji zawiera również system AYC (aktywny system kontroli pokonywania zakrętów) aktywowany za pośrednictwem hamulców.

Zastosowanie 3-punktowej rozpórki z przodu oraz przemyślane użycie łączeń strukturalnych, szczególnie w tylnej części nadwozia, pozwoliło zwiększyć sztywność nadwozia. Bardziej wytrzymałe nadwozie oraz drobiazgowe dostrojenie nastawów zawieszenia przekłada się na precyzyjne prowadzenie oraz ponadprzeciętną stabilność pojazdu.

Mitsubishi Eclipse Cross będzie oferowany z jednym z dwóch zespołów napędowych. Nowy turbodoładowany silnik o pojemności 1,5 l z bezpośrednim wtryskiem paliwa jest skojarzony z nową przekładnią bezstopniową CVT, oferującą możliwość manualnego wyboru jednego z 8 przełożeń dzięki funkcji Sport Mode. Turbodoładowany silnik diesla o pojemności 2,2 l z bezpośrednim wtryskiem i zasilaniem common rail został opracowany specjalnie dla modelu Eclipse Cross i współpracuje z nową automatyczną skrzynią o 8 przełożeniach.