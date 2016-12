Mitsubishi ASX 2017 i „Babka do wynajęcia”

14 grudnia 2016 roku w przestrzeni kreatywnej „Babka do wynajęcia” w Warszawie, odbyła się premiera odświeżonego bestsellera spod znaku Trzech Diamentów – Mitsubishi ASX 2017, który właśnie debiutuje w Polsce. Poprowadzona przez ambasadorkę Mitsubishi ASX Annę Cieślak prezentacja, była pierwszą w Polsce imprezą z wykorzystaniem aż 100 urządzeń Samsung Gear VR jednocześnie. Wirtualną podróż Mitsubishi ASX 2017 umożliwił pierwszy w naszym kraju fabularny film, wykonany dla marki motoryzacyjnej w technologii 360°, bez komputerowego odtwarzania samochodu w wersji 3D.



Nowe Mitsubishi ASX 2017 zaprojektowano zgodnie z założeniami najświeższej koncepcji identyfikacji wizualnej Mitsubishi "Dynamic Shield". Zmiany w modelu 2017 objęły także wnętrze i wyposażenie pojazdu, którego poza dynamiczną sylwetką wyróżnia znakomity napęd na 4 koła, niezawodne i oszczędne silniki, komfortowe zawieszenie i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Produkowany w Japonii Mitsubishi ASX 2017 jest oferowany w 8 różnych konfiguracjach, z trzema silnikami, dwoma rodzajami napędu - 2WD i 4WD oraz trzema skrzyniami biegów.

Premiera Mitsubishi ASX 2017, którą poprowadziła ambasadorka marki Mitsubishi Anna Cieślak, odbyła się w przestrzeni kreatywnej "BABKA do wynajęcia" i była skierowana do dziennikarzy. Poza fabularną, wirtualną przejażdżką, goście mieli okazję zobaczyć dwie wersje specjalne tego auta: Cool Edition i RalliArt. W trakcie prezentacji przedstawionej przez przedstawicieli marki można było zobaczyć zapowiedź zupełnie nowej linii samochodów Mitsubishi, które poznamy już niebawem.

"Historia pokazana w filmie podkreśla kluczowe cechy nowego Mitsubishi ASX 2017 a hasło "Wybierz swoją rzeczywistość" uwypukla możliwości, jakie daje właścicielom ten wielofunkcyjny crossover. Z kolei wykorzystanie urządzeń i filmu VR podczas prezentacji dla dziennikarzy podkreśla zaawansowanie techniczne marki Mitsubishi Motors, która jest pionierem najnowszych technologii." - mówi prezes polskiego oddziału MMC Yasuyuki Oyama.

Dotychczasowe pokazy VR ograniczały się do wykorzystania kilku urządzeń, najczęściej w formie atrakcji dodatkowej. Wykorzystywano również kartonowe gogle typu cardboard. Jednak nie są one w stanie zapewnić takich doznań, jak Samsung Gear VR, Oculus Rif czy HTC Vive. Sto gogli Samsung Gear VR to dotychczas największa liczba urządzeń, które wykorzystano do pokazu wirtualnej rzeczywistości jednocześnie. "Bardzo się cieszę, że marka Mitsubishi Motors zdecydowała się na realizację naszego pomysłu, a tym samym tak nowatorskiego przedsięwzięcia. To był pierwszy taki pokaz w Polsce." - podsumowuje Nina Żukowska, Event Director Advanced Communication.