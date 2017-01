Toyota promuje wodorowe Mirai w Kanadzie

W całej Kanadzie odbędzie się seria pokazów i testów 3 egzemplarzy Toyoty Mirai. W ten sposób Toyota zaprezentuje swoją nową technologię napędową w kolejnym kraju zainteresowanym rozwojem zrównoważonego transportu. Zalety ogniw paliwowych są szczególnie widoczne w takim kraju jak Kanada – technologia ta jest znacznie bardziej odporna na mróz niż akumulatory samochodów elektrycznych, a ponadto Quebec jest znaczącym producentem wodoru. Inauguracja akcji informacyjnej Toyoty miała miejsce podczas trwających właśnie targów samochodowych w Montrealu.

Zdjęcie Toyota Mirai /

Toyota organizuje w Kanadzie ogólnokrajową kampanię informacyjną podnoszącą świadomość na temat motoryzacji opartej na wodorze. Akcja rozpoczęła się podczas trwającego do niedzieli Montréal International Auto Show. Kanadyjczycy dowiedzą się z niej więcej na temat wodoru i technologii ogniw paliwowych, która pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych powodowaną przez przemysł motoryzacyjny.

"Napędzana wodorem Toyota Mirai to kolejny element szerokiej gamy zaawansowanych technologii - w tym produkowanych w Kanadzie hybryd - które przyczyniają się do redukcji emisji spalin w rzeczywistych warunkach" - powiedział Stephen Beatty, wiceprezydent Toyota Canada. - "W tym miesiącu rozpoczniemy pokazy Toyoty Mirai w całej Kanadzie, dzieląc się z kierowcami i partnerami naszą wizją czystej motoryzacji opartej na wodorze".

Kampania informacyjna prowadzona przez Toyotę skupia się także na odporności napędu wodorowego na niskie temperatury. W przyszłej adaptacji tej technologii w Kanadzie znaczącą rolę odgrywa także fakt, że prowincja Quebec jest jednym z największych producentów wodoru na świecie, wykorzystywanego obecnie do różnych celów jako gaz przemysłowy. Toyota zamierza przekonać władze państwowe i lokalne tego kraju do budowy infrastruktury tankowania wodoru, która pozwoli na stopniowe ograniczanie roli paliw kopalnych w transporcie. Takie inwestycje to jeden z ważnych sposobów przestawienia motoryzacji na rozwiązania nieemitujące gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji.

Zdjęcie Toyota Mirai /

Zainteresowanie Kanadyjczyków Toyotą Mirai trwa już od pewnego czasu. Pod koniec ubiegłego roku jazdę testową tym samochodem odbyła premier prowincji Ontario, Kathleen Wynne, znana z zaangażowania w ochronę środowiska i rozwój zrównoważonego transportu. W czerwcu 2016 organizacja dziennikarska Automobile Journalists Association of Canada zorganizowała wspólny przejazd z Toronto do Ottawy w ramach cyklicznej imprezy EcoRun.