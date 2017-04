Kia Lotos Race. Wystarczy tak niewiele, by wystartować...

Jeżeli marzysz o karierze kierowcy wyścigowego, jeśli chciałbyś, jak Robert Kubica, kiedyś wystartować w Formule 1 - to dobrze trafiłeś. Kia Lotos Race to znakomity sposób na wejście do świata wyścigów samochodowych. Wystarczy naprawdę niewiele, aby na jednym z europejskich torów przekonać się ile emocji i adrenaliny dostarcza rywalizacja za kierownicą Kia Picanto.

Najczęściej droga do profesjonalnych wyścigów samochodowych prowadzi przez karting. Wielu mistrzów Formuły 1 zanim trafiło do królowej motorsportu, zaliczyło wszystkie szczeble kartingowych zmagań, gdzie walkę można rozpocząć już w wieku 10 lat.

Aby wsiąść do profesjonalnie przygotowanego samochodu wyścigowego trzeba mieć dokładnie cztery lata więcej. Już w wieku 14 lat można starać się o licencję wyścigową, która upoważnia do startów pojazdami z silnikiem o pojemności do 1400 centymetrów sześciennych.

Jeśli zatem przegapiłeś etap kartingu, jeszcze nic straconego - możesz zacząć od Kia Lotos Race. Zanim jednak zgłosisz się do pierwszego wyścigu, musisz postarać się o odpowiednią licencję. Od razu jednak uprzedzamy - to wcale nie jest takie trudne.

Wszelkie licencje sportu samochodwego w naszym kraju przydziela Polski Związek Motorowy (PZM). To właśnie na stronie www.pzm.pl należy szukać informacji o trybach i zasadach przyznawania licencji oraz certyfikatów.

Do startów w wyścigach samochodowych uprawnia licencja klasy B/C, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat wymagana jest licencja B/C Junior. Co ważne - aby starać się o przyznanie tej ostatniej, niepełnoletni kandydaci na kierowców sportowych muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Podstawowym warunkiem przyznania odpowiedniej do wieku licencji jest ukończenie szkolenia teoretycznego, zakończonego stosownym egzaminem. Szkolenia oraz egzaminy organizują kluby motorsportowe w całej Polsce, aczkolwiek najczęściej robią to automobilkluby z Poznania, Kielc, Warszawy i Torunia, czyli z miast, gdzie są tory wyścigowe lub rallycrossowe (ponieważ licencja B/C upoważnia również do startu w rallycrossie, a także w wyścigach górskich).

Oprócz szkolenia teoretycznego w procesie pozyskiwania licencji B/C ważny jest także kurs obejmujący minimum 3 godziny zajęć praktycznych na torze. W trakcie takiego kursu kandydaci na kierowców wyścigowych uczą się procedur startowych, podstawowych zasad zachowania na torze, a także sygnalizacji używanych w wyścigach (świetlnych, jak również i za pomocą różnokolorowych flag).

Kiedy zatem zaliczymy kurs i szkolenie, otrzymamy pozytwyną ocenę na egazaminie, możemy składać wniosek o przyznanie certyfikatu i licencji stopnia B/C. Do wniosku należy załączyć kilka nie mniej ważnych dokumentów, a wcześniej zapisać się do klubu, albowiem regulamin uzyskiwania licencji PZM, obowiązujący od 1 stycznia bieżącego roku, wyraźnie stanowi iż o taki dokument mogą starać się wyłącznie osoby będące członkami automobilklubów lub klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Od razu podpowiadamy, że przy wyborze klubu nie ważne jest miejsce zamieszkania. Mieszkaniec Białegostoku może należeć do automobilklubu w Krakowie i na odwrót. W przypadku wyścigów płaskich członkostwo w klubie, który posiada własny tor daje ten plus, że dla własnych kierowców kluby organizują darmowe (na ogół) treninigi. Z drugiej strony jazda z Rzeszowa na tor do Poznania na kilka godzin darmowej pojeżdżawki jest czasami po prostu bardzo męcząca.

Wybór odpowiedniego klubu jest tylko jednym z elementów w całej procedurze zdobywania licencji B/C. Kolejnym etapem są badania lekarskie oraz psychologiczne. Te pierwsze trzeba wykonać u lekarza uprawnionego do badania sportowców. To drugie można w jakiejkolwiek przychodni badającej kierowców zawodowych. Pamiętać jedynie należy, że w przypadku badań psychologicznych orzeczenie musi być wydane na specjalnym druku, dostępnym na stronie PZM.

Jeśli skompletujemy wszystkie potrzebne dokumenty, pozostaje nam tylko załączyć trzy aktualne zdjęcia, potwierdzenie wniesienia opłaty (obejmuje ona wydanie licencji, a także ubezpieczenie) i poczekać 15 dni. Dla bardziej niecierpliwych PZM przewidział tryby ekspresowe: 3-dniowe oraz 24-godzinne. Skorzystanie z nich wiąże się z koniecznością wniesienia wyższej opłaty, odpowiednio - 100 oraz 200 złotych.

Kia Lotos Race to jedyna dzisiaj w Polsce seria, w której startować mogą bardzo młodzi zawodnicy. Wystarczy jedynie 14 lat, niecały miesiąc formalności i już można walczyć o tytuł wyścigowego mistrza Polski.

Pozornie mała Kia Picanto wypełniona jest ogromnym ładunkiem sportowych emocji, a rywalizacja z wieloma konkurentami w jednakowych samochodach to okazja do szlifowania własnych umiejętności przed przesiadką do mocniejszych samochodów.

Nie mniej ważne - a może najważniejsze - jest również i to, że Kia Lotos Race to seria o wielkim potencjale sportowym przy rozsądnie skalkulowanych kosztach. Na początku kariery kierowcy wyścigowego to niezwykle ważny argument.

