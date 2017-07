Kia Lotos Race 2017 na Slovakiaringu. Początek drugiej połowy sezonu

Mistrzostwa Polski Kia Picanto wkraczają w drugą połowę sezonu najszybszą rundą w kalendarzu Kia Lotos Race. Slovakiaring zalicza się nie tylko do najszybszych torów, na których ścigają się Kia Picanto, ale również do najdłuższych. Okrążenie słowackiego toru liczy niemal 6 km długości, z czego najdłuższa prosta ma długość aż 900 m. Po 6 wyścigach liderem klasyfikacji jest Kamil Serafin, który o zaledwie 7 punktów wyprzedza Jana Antoszewskiego. 31 punktów straty do prowadzącego Serafina ma trzeci kierowca w klasyfikacji – 14-letni debiutant, Nikodem Wierzbicki.

W trakcie wyścigowego weekendu najszybszy zawodnik w obydwu wyścigach, autor najszybszego okrążenia w każdym z nich i zwycięzca kwalifikacji może zgarnąć maksymalnie 155 punktów. Różnica 7 czy nawet 31 punktów na półmetku sezonu, to tyle co nic. Póki co, sztuka zgarnięcia 15 dodatkowych punktów (za zwycięstwo w kwalifikacjach i za najszybszy czas okrążenia w każdym wyścigu) udała się jedynie Janowi Antoszewskiemu. I to aż dwukrotnie. Na koniec sezonu te punkty mogą okazać się na wagę złota (dosłownie!), bo regulamin Kia Lotos Race przewiduje odliczenie najgorszego wyniku od punktacji końcowej. Wyniku uzyskanego w wyścigu, a nie punktów dodatkowych.

Mimo dużych prędkości uzyskiwanych na Slovakiaringu, kierowcy Kia Lotos Race czują się na tym torze bezpiecznie. "Slovakiaring to jeden z najnowszych torów, skonstruowany według nowych wytycznych i standardów FIA. Najbardziej wymagający dla kierowcy jest drugi sektor, który obfituje w zakręty - zarówno szybkie, jak i ciasne. Slovakiaring jest jednym z bezpieczniejszych torów - mamy dużo miejsca poza asfaltem, a większość zakrętów jest bardzo szerokich. Dzięki temu nie tylko na prostych, ale również na zakrętach da się wyprzedzać." - powiedział jeden z zawodników, który ścigał się już na Slovakiaringu.

Na Słowackim torze Kia Picanto już po raz kolejny w historii Kia Lotos Race spotkają się z gigantami wyścigów, kamienicami na kołach, czyli bardzo szybkimi i bardzo mocnymi ciężarówkami serii ETRC. Wyścigi ciężarówek zaliczane do serii FIA European Truck Racing Championship odbędą się na Slovakiaringu po raz pierwszy. Podczas kolejnej rundy Mistrzostw Polski Kia Picanto rozgrywanej w na torze w czeskim Moście Kia Lotos Race ponownie będzie miała wspólny wyścigowy weekend z serią FIA European Truck Racing Championship. Na tym torze obydwie serie wyścigowe spotykają się tradycyjnie już od kilku lat. Kto nie może za tydzień wybrać się na Slovakiaring, potężne ciężarówki będzie miał szansę zobaczyć w akcji również w pierwszy weekend września na torze w Moście.