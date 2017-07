Kia Lotos Race 2017 na Slovakiaringu

Pierwszy wyścig zapisał na swoje konto Tomasz Magdziarz, który startował z szóstego miejsca. Były piłkarz Warty Poznań minął linię mety zaledwie 0,110 s przed Kamilem Serafinem i 1,421 s przed Janem Antoszewskim, który zaczynał wyścig jako drugi, ale… od końca. Za nim do tego doszło, już na początku trzeciego okrążenia pierwszego wyścigu na tor wyjechał Safety Car. Stało się to po tym, jak drogę Adrienn Vogel niebezpiecznie zajechał Szymon Jabłoński, który już po wyścigu został za ten manewr ukarany karą 30 sekund. Sympatycznej Węgierce nic się nie stało, ale jej mocno poobijana Kia Picanto nie nadawała się do dalszej jazdy. Safety Car zjechał z toru już po jednym okrążeniu.

Zdjęcie Kia Lotos Race /

Wicelider klasyfikacji generalnej - Jan Antoszewski - przebijał się do przodu stawki z taką łatwością, jak gdyby pozostali zawodnicy poruszali się w zwolnionym tempie. Do wyścigu ruszał z pola startowego nr 16, a drugie okrążenie zaczynał już jako 9 zawodnik w stawce. Zanim na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, Janek Antoszewski był już na miejscu 5. Za Safety Car’em kierowcy jechali gęsiego, ale gdy tylko wyścig został wznowiony, Antoszewski awansował do pierwszej trójki. Na kolejnym okrążeniu spadł na pozycję nr 6 i znowu rozpoczął pościg za czołówką.

Reklama

Do tego momentu, z wyjątkiem pierwszego okrążenia, liderem wyścigu był 14-letni Nikodem Wierzbicki. Kamil Serafin, który ruszał z pole position, przewodził stawce tylko przez pierwsze kółko. Od okrążenie nr 8 liderem wyścigu był Jan Antoszewski, ale jedynie przez chwilę. Na okrążeniach numer 10 i 11 stawce ponownie przewodził Kamil Serafin. Tomasz Magdziarz pozbawił go prowadzenia w wyścigu na ostatnich metrach ostatniego okrążenia. Nikodem Wierzbicki, który ukończył wyścig na najniższym stopniu podium krótko cieszył się z pucharu. Po wyścigu, za jazdę niezgodną z wyścigowym savoir-vivre’em, sędziowie ukarali go 30-sekundową karą, co spowodowało, że z miejsca nr 3 spadł na miejsce nr 8, a z pozycji nr 4 na podium awansował Jan Antoszewski. Kar za pierwszy wyścig było zresztą więcej - Lukas Keil otrzymał 25-sekundową, a Filip Kaminiarz - 10-sekundową. W pierwszej dziesiątce wyścig nr 1 ukończyli Damian Litwinowicz, Marcin Ganowski, Przemysław Pytlak, Jakub Dwernicki, Lukas Keil i Max Günther.

Zdjęcie Kia Lotos Race /

Drugi wyścig miał spokojniejszy przebieg. Nie tylko dlatego, że samochód bezpieczeństwa miał wolne i nie musiał wyjeżdżać na tor, ale także dlatego, że w trakcie wyścigu i po jego zakończeniu żaden z zawodników nie otrzymał kary. Co nie znaczy, że obeszło się bez incydentów, w których znowu ucierpiała świeżo odbudowana Kia Picanto z Adrienn Vogel za kierownicą. Dziewczyna miała pecha w ten weekend, chociaż zapowiadało się, że runda KIA LOTOS RACE na Slovakia Ringu może należeć właśnie do niej.

Wyścig nr 2, do którego pierwsza szóstka kierowców w wyścigu nr 1 ruszała w odwrotnej kolejności, to ponownie popis jazdy w wykonaniu Jana Antoszewskiego, za którym jak cień podążali Kamil Serafin i Damian Litwinowicz. Ta trójka kierowców jechała razem od startu do mety i po 12 okrążeniach, liczącego 5922 m długości Slovakia Ringu, osiągnęła finisz wyścigu w odstępach wynoszących 0,2 s. Czwarty na mecie Tomasz Magdziarz stracił do miejsca na podium "aż" 17,650 s. W TOP 10 wyścig nr 2 ukończyli Dawid Borek, Max Günther, Szymon Ładniak, Lukas Keil, Nikodem Wierzbicki i Jakub Dwernicki.

Zdjęcie Kia Lotos Race /

Słowacką rundę KIA LOTOS RACE na swoje konto zapisał Jan Antoszewski, który zdobył tyle samo punktów co Kamil Serafin (po 135 pkt.). Temu drugiemu zawodnikowi nie udała się w ten weekend sztuka wygrania żadnego z dwóch wyścigów, ale dwa razy kończył je na drugim stopniu podium, czyli zdobył dwa razy po 65 punktów. Do tego dopisał 5 punktów za wygrane kwalifikacje. Janek Antoszewski, trzeci i pierwszy na mecie wyścigów, powiększył konto punktowe o - odpowiednio - 60 i 70 punktów. Zdobył też 5 bonusowych punktów za czas najszybszego okrążenia w wyścigu nr 1. Trzecim kierowcą rundy Mistrzostw Polski Kia Picanto na Slovakia Ringu jest Tomasz Magdziarz (128 pkt.).

Po 4 z 6 rund, czyli 8 z 12 wyścigów, stawce kierowców KIA LOTOS RACE w dalszym ciągu przewodzi Kamil Serafin (527 pkt.), który utrzymał 7-punktową przewagę nad Janem Antoszewskim. Na trzecim miejscu klasyfikacji generalnej znajduje się Damian Litwinowicz (480 pkt.). 17 pkt. traci do niego 14-letni debiutant - Nikodem Wierzbicki.