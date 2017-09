Kia Lotos Race 2017 –Kamil Serafin wygrywa kwalifikacje na torze w Moście

Kamil Serafin, najszybszy w kwalifikacjach przed wyścigami na Autodromie Most w Czechach, do wyścigu numer 1 wystartuje jutro z pierwszego pola startowego. Obok niego w pierwszej linii swoje Picanto ustawi Max Günther.

Po dwóch piątkowych treningach, które odbywały się w strugach deszczu, w sobotę podczas kwalifikacji aura okazała się nieco bardziej łaskawa dla kierowców i kibiców. Nieco, bo nie padało, ale temperatura w dalszym ciągu nie rozpieszczała. Termometr pokazywał jedynie 15 OC. W pierwszym treningu szalał młodziutki Nikodem Wierzbicki, który od drugiego w stawce Tomka Magdziarza był szybszy o 0,537 s. "Uwielbiam jazdę w takich warunkach. Wtedy wszystko zależy od wyczucia przyczepności. Granica jest bardzo cienka, a lód bardzo kruchy. Nie można jechać za szybko o nawet 1 km/h." - powiedział uśmiechnięty od ucha do ucha 14-latek. Dzień później, w sobotę, nie było mu już tak wesoło. Mimo że na suchej nawierzchni poprawił czas okrążenia o 11,5 s, nie awansował do finałowej części kwalifikacji. Oprócz niego z dalszej rywalizacji o miejsca na starcie do pierwszego wyścigu odpadli Marek Begier, Lukas Keil, Jakub Dwernicki i Przemysław Pytlak.

Drugi piątkowy trening to pokaz umiejętności jazdy w trudnych warunkach kierowcy rajdowego i dziennikarza TVN Turbo - Łukasza Byśkieniewicza, który na torze w Moście startuje za kierownicą samochodu z numerem 99, czyli jako kierowca zaproszony przez Kia Motors Polska. Jego kolegą za kierownicą drugiej VIP-owskiej Kia Picanto jest Marek Wicher, który reprezentuje barwy portalu Interia.pl. Od znowu drugiego w klasyfikacji Tomasza Magdziarza dziennikarz TVN-u okazał się szybszy o 0,720 s. O prawie pół sekundy poprawił też czas Wierzbickiego z treningu numer 1.

Podczas ścigania już na serio, czyli w pierwszej części kwalifikacji, szybkość pokazał wicelider klasyfikacji sezonu - Jan Antoszewski, który o 0,076 s wyprzedził Dawida Borka i o 0,291 s Damiana Litwinowicza. Tempo tej części kwalifikacji było bardzo szybkie i wyrównane - z czasem 2 minuty i 10 sekund w wynikach widniało aż 7 kierowców. Do Q2 nie awansowali Łukasz Byśkiniewicz, Marcin Ganowski, Petra Krajnyák i Marek Wicher.

W Q2 czterech kierowców podkręciło tempo jeszcze bardziej - Jan Antoszewski, Damian Litwinowicz, Dawid Borek i Kamil Serafin uzyskali czas 2 minuty i 9 sekund. Na 5. miejscu tę część kwalifikacji ukończyła Adrienn Vogel, która ze startą 0,873 s do Antoszewskiego okazała się szybsza od Szymona Jabłońskiego, Tomasza Magdziarza, Maxa Günthera, Szymona Ładniaka i Filipa Kaminiarza, którzy Q2 ukończyli na miejscach od 6 do 10.

W finałowej części kwalifikacji najszybszy okazał się lider klasyfikacji sezonu - Kamil Serafin, który był szybszy od Maxa Günthera o jedynie 0,013 s. W drugiej linii do pierwszego wyścigu swoje Picanto ustawią Dawid Borek (+0,136 s) i Szymon Ładniak (+0,204 s), w trzeciej - Jan Antoszewski (+0,225 s) i Damian Litwinowicz (+0,429 s). Kolejne miejsca w Q3 zajęli Adrienn Vogel, Tomasz Magdziarz, Szymon Jabłoński i Filip Kaminiarz. Po kwalifikacjach Max Günther nie krył zadowolenia - "To najlepsze kwalifikacje w moim wykonaniu w tym sezonie. Różnica tylko 0,013 s do zwycięzcy pokazuje, że stać mnie na pole position. Jutro trzeba perfekcyjnie wystartować. Jeśli to się uda, zwycięstwo w wyścigu jest w moim zasięgu."