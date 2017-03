Volkswagen I.D. Buzz po raz pierwszy w Europie

Studyjny Volkswagen I.D. Buzz zostanie zaprezentowany, po raz pierwszy w Europie, podczas nadchodzącego salonu samochodowego w Genewie. Nowy studyjny

Zdjęcie Volkswagen I.D. Buzz / Detroit 2017 I.D. BUZZ - rewolucja od Volkswagena

Salon Samochodowy w Genewie to już trzeci przystanek dla Volkswagena I.D. Buzz. Premiera tego modelu miała miejsce na początku stycznia w Detroit, potem auto spotkało się na sesji zdjęciowej w Miami na Florydzie ze swoim protoplastą - modelem T1. Mimo że różnica wieku między najstarszym i najmłodszym vanem Volkswagena wynosi 70 lat, I.D. Buzz bez wątpienia ma w sobie geny praprzodka - maksymalnie pojemne wnętrze w stosunku do powierzchni.

Dodatkowymi cechami auta są możliwość zmiany ustawienia foteli oraz interaktywna współpraca w ramach sieci. Dzięki powiększonej płycie podłogowej MEB-XL studyjny model, którego długość wynosi 4942 mm, szerokość 1976 mm, a wysokość 1963 mm, ma niezwykle przestronne wnętrze jak na samochód tej klasy.

Ten van z napędem elektrycznym jest drugim modelem z rodziny I.D. i wyznacza drogę na przyszłość - pokazuje, że modułowa platforma do budowy samochodów elektrycznych (MEB) może być wykorzystywana do konstrukcji wielkogabarytowych pojazdów. Akumulatory i układ napędowy umieszczono w podłodze auta, co pozwoliło na wygospodarowanie przestronnej kabiny.