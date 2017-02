Volkswagen Arteon zadebiutuje w Genewie

Tegoroczny salon genewski będzie miejscem premiery zupełnie nowego, flagowego modelu Volkswagena.

Wszystko wskazuje na to, że Volkswagen Arteon zastąpi zarówno, bazujący na Passacie, model CC oraz (niezbyt popularnego w Europie) Phaetona. Przedstawiciele niemieckiego producenta mówią tu o nadwoziu "fastback", możemy więc spodziewać się pięciodrzwiowego liftbacka o dynamicznej linii, niczym w coupe.

Volkswagen zastrzega jednak, że sportowe kształty nadwozia nie mają mieć negatywnego wpływu na praktyczność samochodu. Zarówno przestrzeń nad głowami podróżujących, jak i na nogi, ma być "wyjątkowo hojna".



Póki co możemy przyglądnąć się tylko fragmentowi przedniego pasa Arteona, wyróżniającego się światłami LED do jazdy dziennej, przechodzącymi płynnie w chromowane poprzeczki grilla. Wiele jednak wskazuje na to, że auto będzie bardzo podobne do, pokazanego dwa lata temu, prototypowego Sport Coupe Concept GTE.



Volkswagen wspomina także, że w Arteonie zobaczymy "najnowsze rozwiązania z dziedziny systemów wspomagających kierowcę, zwykle spotykane w samochodach luksusowych". Pod tym enigmatycznym stwierdzeniem kryje się najpewniej możliwość częściowo autonomicznej jazdy.