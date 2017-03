Taki jest nowy Ford Fiesta ST

Na rozpoczynającym się już jutro salonie w Genewie Ford po raz pierwszy zaprezentuje publicznie nową generację Fiesty ST.

Samochód opracowany został przez dział Ford Performance. Największą nowością jest zaprojektowany od podstaw, trzycylindrowy, benzynowy silnik 1,5 l EcoBoost. Jednostka generuje o moc 200 KM i maksymalny moment obrotowy 290 Nm. Dzięki temu samochód osiągać ma prędkość 100 km/h w 6,7 s od startu.

Takie parametry osiągnięto dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, wśród których znalazły się nowy wtrysk paliwa do kolektora dolotowego oraz bezpośrednio do cylindrów oraz nowy system dezaktywacji jednego z cylindrów. Oznacza to, że w przypadku małego zapotrzebowania na moc, usportowioną Fiestę ST napędzają zaledwie dwa cylindry!

Trzecia generacja Fiesty ST jest pierwszym modelem Ford Performance napędzanym trzycylindrowym silnikiem. Będzie też pierwszym modelem Fiesty ST wyposażonym w wybór trybu jazdy. Umożliwia on konfigurowanie charakterystyk silnika, układu wspomagania kierownicy oraz układu kontroli stabilności według trzech programów: Normal, Sport oraz Track. Sportowe doznania dodatkowo wzmacniać ma elektroniczny system "doskonalenia dźwięku" i aktywny zawór wydechowy.

Nowa Fiesta ST trafi na rynek na początku 2018 roku. Samochód będzie można zamówić zarówno w wersji trzy, jak i pięciodrzwiowej.

W Genewie - po raz pierwszy w Europie - będzie też można zobaczyć Forda GT w limitowanej serii GT ’66 Heritage Edition. Powstała ona dla uczczenia zwycięstwa Forda w wyścigu Le Mans w roku 1966.

Samochód dostępny będzie w kolorze Shadow Black wykończonym na wysoki połysk lub mat, ze srebrnymi pasami biegnącymi wzdłuż nadwozia i wyeksponowanymi elementami z włókien węglowych. Maska lakierowana będzie na kolor Frozen White. Auto poznamy też po specjalnej grafice na drzwiach i 20-calowch, jednoczęściowych, kutych obręczach kół ze stopów lekkich (wykończone złotym satynowym lakierem, z czarnymi nakrętkami mocującymi koła).

Przypominamy, że Ford GT napędzany jest 3,5-litrowym silnik V6 EcoBoost o mocy 647 KM i maksymalnym momencie obrotowym 746 Nm (w specyfikacji na rynek USA). Samochód osiąga prędkość maksymalną 347 km/h, co czyni go najszybszym seryjnie produkowanym Fordem w historii.