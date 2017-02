Już za kilkanaście dni w Genewie rozpocznie się jeden z najważniejszych światowych salonów motoryzacyjnych. Wśród prezentowanych na imprezie pojazdów koncepcyjnych mocną reprezentację mieć będzie... koreański SsangYong!

Zdjęcie SsangYong XAVL /

Koreańczycy zaprezentowali właśnie pierwsze grafiki zapowiadające nowy model o nazwie XAVL (od eXciting Authentic Vehicle Long). Inspiracją dla kształtów nadwozia miała być druga generacja modelu Korando produkowana w latach 1996-2006. Auto traktować można jako rozwinięcie koncepcyjnego SsangYonga XAV, którego można było zobaczyć we wrześniu 2015 roku we Frankfurcie.

SsangYong XAVL to krzyżówka SUV-a i pojazdu klasy MPV. We wnętrzu podróżować może siedmioro pasażerów. Styliści ograniczyli do minimum liczbę przycisków w kabinie na rzecz dotykowego, "wolnostojącego" ekranu montowanego na szczycie konsoli środkowej. Uwagę zwraca też w pełni cyfrowy zestaw wskaźników.

Nie wiadomo, czy samochód to zapowiedź nowego modelu produkcyjnego. Przemawia za tym fakt, że auto nie zostało wyposażone w żaden zmyślny układ napędowy (ma pod maską zwykły silnik spalinowy).



Styliści powstrzymali się też od ekstrawaganckich rozwiązań (np. "produkcyjny" kształt relingów czy lusterek), co również sugerować może, że samochód - w tej lub nieco innej formie - ostatecznie trafi jednak do salonów.

